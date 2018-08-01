Немецкие епископы обратились к президенту Ортеге

Епископы Федеративной Республики Германия обратились лично к никарагуанскому президенту Даниэлю Ортеге.

В послании за подписью главы немецкого епископата кардинала Рейнхарда Маркса прелаты отмечают:

«Почти каждый день мы получаем известия о растущем насилии в Никарагуа. Мирных демонстрантов арестовывают, с ними жестоко обращаются или убивают. По всей стране нарушаются основополагающие демократические принципы и основные права человека. Эти злоупотребления государственной и полугосударственной властью оправдываются как меры борьбы с терроризмом, однако новый закон о борьбе с терроризмом ещё более усугубляет политический кризис».

Обращаясь к президенту Ортеге, немецкие епископы продолжают: «39 лет назад Вы участвовали в революции против режима Сомосы, чтобы положить конец угнетению никарагуанского народа. Этот народ хочет и дальше жить в мире и свободе, и его сопровождает Католическая Церковь, находящаяся на его стороне. Мы просим Вас положить конец насилию и репрессиям и относиться с уважением к свободе собраний и выражения мнений. Мы настоятельно призываем Вас сделать всё возможное, чтобы остановить убийства, которые оставляют мёртвых вдоль дорог, а также освободить незаконно задержанных политических заключенных. Мы просим Вас дать знак мира и вернуться на путь национального диалога. Весь мир смотрит на Никарагуа. Пожалуйста, покажите миру, что Вы служите своему народу и уважаете его свободу», — пишут в конце обращения немецкие епископы.

Источник: Vatican News