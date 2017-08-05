Немецкие епископы: «Избавить мир от кошмара ядерного оружия»

Избавить мир от кошмара ядерного оружия призвала Епископская конференция Германии в специальном послании по случаю годовщины атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа), в преддверии федеральных выборов, намеченных на 24 сентября.

Прелаты подчеркивают факт растущего распространения ядерного оружия: «Немецкая Церковь должна стремиться к тому, чтобы федеральное правительство отказалось от своего нынешнего вежливого равнодушия к этим темам. Никто не должен питать иллюзий, потому что противники антиядерного движения сильны, настойчивы и не имеют недостатка в ресурсах. Чтобы преодолеть их сопротивление необходимо широкомасштабное демократическое действие, и прежде всего Церковь не должна опускать рук». Изображение грибовидного облака над Хиросимой и Нагасаки стало ярким символом, сигналом надвигающегося самоуничтожения человечества, пишут немецкие епископы; теперь по всему миру проходит волна модернизации вооружений, Третья мировая война забирает человеческие жизни во множестве малых конфликтов и войн.

В послании также подчёркивается явное противоречие в международном праве, которое запрещает применять биологическое и химическое оружие массового уничтожения, но вовсе не запрещает использовать оружие ядерное. Трудно понять, пишут прелаты, что некоторые государства берут на себя право обладать ядерным оружием, в то время как другим запрещено его хранить. «Обладание ядерным оружием увеличивает разрыв между властью и политикой и является постоянным фактором политической и военной нестабильности», — подчёркивается в документе немецкого епископата.

Источник: Радио Ватикана