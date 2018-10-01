Некоторые подробности визита кардинала Герхарда Мюллера в Кузбасс (+ ФОТО)

Недавно мы уже сообщали о том, что в последней декаде сентября территорию Преображенской епархии посетил видный римско-католический иерарх, близкий друг Папы Бенедикта XVI, кардинал Герхард Людвиг Мюллер.

Пресс-служба Кузбасской митрополии РПЦ также опубликовала информацию о некоторых подробностях визита кардинала Мюллера в Кемерово.

Видный иерарх Римско-католической церкви кардинал Герхард Людвиг Мюллер прибыл с визитом в столицу Кузбасса. За время пребывания в Кемерове с 21 по 24 сентября, высокий гость совершил несколько рабочих встреч.

Так, 22 сентября кардинал Мюллер встретился с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым, с которым обсудил развитие культурных связей между Баварией и Кузбассом. В качестве шагов по развитию этих связей обсуждалась возможность проведения совместных культурных проектов.

В программе визита значилась также и встреча с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом. Кардинал Мюллер встретился с главой Кузбасской митрополии в стенах Кемеровского епархиального управления. Для гостя и сопровождающих его лиц провели экскурсию по Знаменскому соборному комплексу, уделив особое внимание экспозициям Музея истории Православия на земле Кузнецкой.

Одним из завершающих событий визита иерарха Римско-католической церкви Герхарда Людвига Мюллера в столицу Кузбасса стало совершение им Мессы в кемеровском храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии, в воскресенье, 23 сентября.