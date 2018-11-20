Неделя правильного использования антибиотиков: вклад Св. Престола

Префект Департамента служения целостному развитию человека обратился к мировой общественности с посланием по случаю Недели правильного использования антибиотиков, каждый год проходящей по инициативе ВОЗ. Подробности сообщает Ольга Сакун (Град Ватикан).

Послание кард. Питера Тарксона озаглавлено «Ограничить возникновение и распространение антибиотикорезистентности. Призыв к действию».

В своем послании кард. Тарксон констатирует, что с самого начала, с момента их открытия антибиотики были «краеугольным камнем» современной медицины. Они сыграли решающую роль в охране здоровья человечества, спасли миллионы жизней и облегчили многочисленные страдания. Однако ненадлежащее использование антибиотиков и злоупотребление ими как в отношении людей, так и животных способствовали возникновению антибиотикорезистентности, то есть устойчивости микробов и бактерий к препаратам, используемым для борьбы с ними. Это явление, отмечает кард. Тарксон, вызвано, в частности, «неадекватными программами профилактики и контроля инфекций, препаратами низкого качества, недостаточным урегулированием использования антибиотиков населением, кормами для животных в сельском хозяйстве, а также труднодоступным медицинским обслуживанием, в том числе диагностикой и лабораторным анализам, равно как и загрязнением воды, почвы и сельскохозяйственных культур».

Антибиотикорезистентность – это большая проблема для здравоохранения, подчеркивает префект ватиканского департамента. Она угрожает эффективности лечения растущего числа инфекций, и может привести к росту смертельных заболеваний, особенно у рожениц, новорожденных, пациентов с хроническими патологиями и тех, кто подвергается хирургическому вмешательству или химиотерапии.

Десятки тысяч медицинских учреждений, управляемых Католической Церковью и связанными с ней организациями, продвигают различные меры для противостояния распространению антибиотикорезистентности, в том числе образовательные семинары. Кардинал Тарксон перечисляет различные меры, уже предпринимаемые церковными учреждениями, которые могут помочь другим общинам ограничить возникновение и распространение антибиотикорезистентности. Среди таких мер кардинал называет необходимость осознания того, к каким последствиям прием антибиотиков без назначения может привести не только на индивидуальном, но и на коллективном уровне; а также усиление профилактики инфекций и укрепление доверия к прививкам.

В конце своего послания кардинал Тарксон вверяет эту проблему и усилия по ее решению заступничеству Пресвятой Девы Марии, призываемой под титулом Salus infirmorum — Болящим исцеление.

(На фото — Больница, окормляемая орденом бонифратров)



Источник: Vatican News