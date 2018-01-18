Не является ли профессия адвоката нравственным компромиссом?

ВОПРОС:

Не является ли профессия адвоката нравственным компромиссом? Ведь он защищает виновных, зная, что они виновны и, возможно, не раскаялись. Адвокаты, которые занимаются разводами, наживаются на разрушении семьи, часто способствуя унижению одного из супругов и помогая другому, который прибегает к фальшивым обвинениям, чтобы отнять детей.

ОТВЕТ:

Само существование различных католических объединений юристов свидетельствует о том, что эта профессия вполне может соответствовать христианским ценностям.

Мы не будем здесь перечислять все моральные обязанности юристов, но ограничимся лишь некоторыми из них, о которых упоминает автор вопроса.

Адвокат защищает виновных, возможно, даже в убийстве. Разумеется, адвокат не имеет права давать фальшивые сведения, чтобы защитить преступника. Однако он вправе умалчивать об определенных фактах, даже если преступник признался в них адвокату. И точно так же, как для любого человека допустимо умалчивать о какой-либо доверенной ему тайне, это допустимо и для адвоката. Сведения, которые адвокат получает в ходе бесед с подзащитным, нужны ему не для того, чтобы передать их суду, а для того, чтобы обеспечить защиту в границах допустимого. Он может и должен прибегать к «мысленным оговоркам».

С другой стороны, обязанность открывать всю известную им правду лежит на свидетелях. Наконец, устанавливает истину и выносит решение судья, которому доподлинно известно, что адвокат наделен обязанностью защищать своего клиента.

Перейдем теперь к вопросу о разводах. Прежде чем заняться делом о расторжении брака, адвокат должен сказать свое слово в защиту нерасторжимости брачных уз и подсказать пути к возможному преодолению конфликта. Именно так начинается юридическая консультация у адвоката в католических центрах семьи. Заметим, что законоведу часто предоставляется возможность напомнить своим клиентам о нравственном долге – ярким примером тому является процесс написания завещания. Возвращаясь к бракоразводным процессам: если супруги не намерены решать своих разногласий и хотят все же расторгнуть узы, адвокат может перейти ко всем необходимым формальностям.

Заметим также, что, хотя развод и становится часто дорогой ко второму браку, супружеские узы всегда остаются нерушимыми перед Богом, и адвокат здесь ничего не может изменить.

Бывают также ситуации, когда супруги, осознающие нерасторжимость уз Таинства Брака и не имея никакого намерения заключать второй брак в ЗАГСе, имеют право получить развод, чтобы защитить самих себя или своих детей. Это право не противоречит церковному. Согласно Катехизису Католической Церкви, «разделение супругов в некоторых случаях, предусмотренных каноническим правом, обосновано, при том, что сохраняется в силе брачный союз. Если гражданский развод остается единственным возможным способом обеспечить некоторые законные права, уход за детьми или защиту имущества, он может быть допустим, не составляя при этом моральной вины» (2383). В данном случае супруг, обращающийся за разводом, невиновен, как невиновен и юрист, оформляющий развод.

Следует также помнить, что адвокат, как и представитель любой другой профессии, имеет нравственный долг не забывать о главной цели собственной работы, а именно о служении людям, которые обращаются к нему с целью защиты справедливости. Часто адвокат встает на защиту людей, терпящих страдания от других людей. Процессы, в которых участвует адвокат, нельзя считать просто способом зарабатывания денег – в таком случае они было бы бесчеловечными.

Источник: Радио Ватикана