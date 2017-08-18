Не паниковать! 10 советов туристам, которые оказались в зоне теракта

Два террористических акта произошли в испанских городах. Сначала фургон въехал в толпу людей в Барселоне, затем неизвестные совершили наезд на пешеходов в Камбрильсе. Всего в результате терактов погибли 13 человек, еще более ста пострадали.

Информации о том, были ли среди них новосибирцы, пока нет — местные туроператоры уверены, что если бы сибиряки оказались в числе пострадавших, они бы уже сообщили об этом. Туристический сезон на излете, но впереди бархатная осень, которую хорошо встречать в Европе. И, судя по новостным сводкам, там уже практически не осталось ни одной страны, в которой бы не случались теракты. Конечно, это не повод отменять путешествие, но на всякий случай новосибирский портал НГС.НОВОСТИ подготовил небольшую памятку для тех, кто оказался за рубежом в зоне ЧП.

Мы надеемся, что она вам никогда не пригодится, но лучше всё-таки запомнить эти нехитрые правила.

Итак:

1. Не паниковать. Эти слова нужно сказать себе сразу, можно даже вслух. Это позволит вам сохранить драгоценные минуты, которые лучше потратить на то, чтобы укрыться или помочь другим.

2. Попытаться убежать в укромное место. Если вы оказались в зоне теракта и можете передвигаться, лучше отойти подальше от того места, где находитесь — на случай повторения атаки.

3. В поездках (даже если идёте на экскурсию) лучше всегда держать под рукой небольшую аптечку, где находится как минимум антисептик, бинт и пластырь. Так вы сможете оказать себе хотя бы первую помощь.

4. Носите с собой копию загранпаспорта. Если вы окажетесь без сознания, это поможет быстро идентифицировать вашу личность и сообщить родственникам о вашем состоянии.

5. Захватите на всякий случай копию страхового полиса. Однако страховка может оказаться бесполезной, если она не покрывает расходы, связанные с форс-мажором. Так это или нет, лучше уточнить у туроператора или страховой компании перед поездкой.

6. Избегайте толпы. Понятно, что народ собирается не просто так — значит, там интересно, красиво. Это может быть просто большая пешеходная улица, которая есть практически в каждом городе. Однако старайтесь приходить туда не в часы пик, на которые ориентируются террористы.

7. Перед путешествием изучите памятку, которую вам дадут в турфирме. На ней указаны телефоны экстренных служб, куда можно обращаться за помощью. Кстати, список телефонов можно составить и самому накануне поездки. Самые важные запишите в память телефона.

8. Прочитайте инструкции, которые развешаны в ТЦ и местном транспорте. Достаточно её внимательно прочесть пару раз, чтобы запомнить, где запасные выходы — в случае теракта это может оказаться полезным.

9. Сразу сообщите своим знакомым и родственникам, что с вами всё в порядке. Быстрее всего это можно сделать, пожалуй, через соцсети — вы потратите на это минуту, но близкие будут спокойны. Например, у Facebook есть специальный сервис.

10. И в конце концов — не бойтесь: не нужно бояться путешествовать, летать на самолётах, ходить по улицам. Если вы пережили теракт и не можете справиться с переживаниями, обратитесь к специалистам — обычно в таких случаях с пострадавшими работают психологи, причём бесплатно.