«Не обезьяна». В Белорусской академии наук высказались о происхождении человека

По словам главы аппарата Национальной академии наук (НАН) Беларуси академика Петра Витязя, «мы не видим доказательств того, что человек произошел от обезьяны». Об этом ученый заявил во время выступления на XXXI Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов.

Академик не исключает, что люди, которые живут на Земле, являются потомками переселенцев из Космоса:

— Посмотрите на древние наскальные рисунки. На многих из них изображены ракеты, космонавты. Откуда они взялись? А то, что находят сегодня археологи — следы человека совсем других размеров? Откуда это взялось? Поэтому что-то есть. Мы не имеем доказательств, но такая гипотеза есть, это возможно.

Ученый надеется, что «когда-нибудь гипотеза о неземном происхождении человека будет доказана». Например, после высадки землян на другой планете и ее освоении.

С 9 по 15 сентября 2018 года в Минске проходит XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Основная цель конгресса — познакомить подрастающее поколение как со сложностями космических профессий, так и с их романтикой, сообщается в информации НАН Беларуси.



Что о происхождении человека говорит Библия

Церковь учит, что всю Вселенную, в том числе весь Космос, сотворил Господь Бог. Также — и животных, человека. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1,27).

Человек занимает уникальное место в сотворенном мире: он сотворен «по образу Божию»; в своей собственной природе он соединяет духовный и материальный мир; Бог сотворил его как «мужчину и женщину»; Бог дал ему место в Своей дружбе.

Сотворенный по образу Божию, человек обладает достоинством личности: он не только нечто, но и некто. Он способен познать себя, владеть собою, свободно дарить себя и вступать в общение с другими личностями, и по благодати он призван к союзу со своим Творцом, призван отвечать ему верой и любовью, которые никто другой не может дать вместо него, говорится в Катехизисе Католической Церкви.

Человеческая личность, сотворенная по образу Божию, существо одновременно телесное и духовное.

Библейский рассказ выражает эту реальность символическим языком, когда говорит, что «создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт 2,7). Значит, человек весь в целом угоден Богу.

Церковь учит, что каждая духовная (нематериальная) душа сотворена непосредственно Богом, — она не «произведена» родителями. Церковь также учит нас, что душа бессмертна: она не погибает, отделившись от тела в смерти, и вновь соединится с телом при воскресении мертвых.

Первый человек был не только сотворен хорошим, но ему была дарована дружба Творца и гармония с самим coбой и со всем сотворенным миром вокруг него, превзойденные лишь славой нового сотворения во Христе.

Пока человек находился в близости с Богом, он не должен был ни умирать, ни страдать.

«Властвование» над миром, которое Бог даровал человеку изначально, осуществлялось прежде всего в самом человеке, как властвование собой. Человек был невинен и упорядочен во всем своем существе.

Знак близости с Богом состоит в том, что Бог поместил человека в саду, чтобы «возделывать его и хранить его» (Быт 2,15).

Труд — не наказание, но сотрудничество мужчины и женщины с Богом в совершенствовании видимого творения.

И вся эта гармония первородной праведности, предусмотренная для человека в Божием замысле, была утрачена по греху наших прародителей.

Источник: katolik.life