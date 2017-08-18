Названы даты визита ad limina российских епископов

Российские католические епископы совершат визит ad limina 29 января — 3 февраля 2018 года, сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

«Визит к порогам (ad limina) святых апостолов Петра и Павла» — одно их важнейших событий для поместных церквей. Епископы конкретной страны приезжают в Апостольскую Столицу, чтобы поклониться мощам апостолов Петра и Павла. У этого визита есть и иная цель – засвидетельствовать свое единство с преемником Святого Петра, Епископом Рима (Папой), выразить ему свое почтение, проинформировать его о положении дел в своей Поместной Церкви, рассказать о том, как она живет и развивается.

Согласно Каноническому праву, визиты ad limina должны совершаться каждые пять лет, но на практике сроки могут удлиняться. Так, хотя Апостольские администратуры в России были учреждены в 1991 г., первый визит российских епископов ad limina имел место только спустя 10 лет, в 2001 году при Папе Иоанне Павле II. Следующий, и на сегодня последний, визит недавний визит ad limina российских епископов состоялся в 2009 году при Папе Бенедикте XVI.

(На фото: российские епископы на встрече с Папой Франциском во время паломничества в Юбилейный Год Милосердия, сентябрь 2016 года)