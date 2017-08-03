Назначен новый секретарь Конгрегации доктрины веры

18 июля 2017 г. Папа Франциск назначил секретарём Конгрегации вероучения монс. Джакомо Моранди, занимавшего прежде пост заместителя секретаря того же ватиканского департамента. Святейший Отец возвёл прелата в достоинство титулярного архиепископа Черветери. До этого момента пост секретаря занимал монс. Луис Франсиско Ладария Феррер, назначенный в начале июля префектом Конгрегации вероучения.

Монс. Моранди родился в Модене 24 августа 1965 года и был рукоположён в сан священника в 1990 году. В 1992 году он защитил кандидатскую диссертацию по библеистике в Папском Библейском институте в Риме, а в 2008 году — докторскую диссертацию по богословию евангелизации (миссиологии) в Папском Григорианском университете.

После различных пастырских служений в епархии монс. Моранди был назначен епископским викарием по катехизации, евангелизации и культуре, а затем архипресвитером Капитула кафедрального собора и генеральным викарием архиепархии Модены и Нонантолы. Преподавал Священное Писание в Высшем институте религиоведения Модены и святоотеческую экзегетику в научно-исследовательском Центре имени Эцио Алетти в Риме, связанном с Папским Восточным институтом. В 2015 году монс. Джакомо Моранди был назначен заместителем секретаря ватиканской Конгрегации вероучения.

Источник: Радио Ватикана