Назначен новый секретарь Конгрегации доктрины веры

Назначен новый секретарь Конгрегации доктрины веры

Август 03, 2017

18 июля 2017 г. Папа Франциск назначил секретарём Конгрегации вероучения монс. , занимавшего прежде пост заместителя секретаря того же ватиканского департамента. Святейший Отец возвёл прелата в достоинство титулярного архиепископа Черветери. До этого момента пост секретаря занимал монс. Луис Франсиско Ладария Феррер, назначенный в начале июля префектом Конгрегации вероучения.

Монс. Моранди родился в Модене 24 августа 1965 года и был рукоположён в сан священника в 1990 году. В 1992 году он защитил кандидатскую диссертацию по библеистике в Папском Библейском институте в Риме, а в 2008 году — докторскую диссертацию по богословию евангелизации (миссиологии) в Папском Григорианском университете.

После различных пастырских служений в епархии монс. Моранди был назначен епископским викарием по катехизации, евангелизации и культуре, а затем архипресвитером Капитула кафедрального собора и генеральным викарием архиепархии Модены и Нонантолы. Преподавал Священное Писание в Высшем институте религиоведения Модены и святоотеческую экзегетику в научно-исследовательском Центре имени Эцио Алетти в Риме, связанном с Папским Восточным институтом.  В 2015 году монс. Джакомо Моранди был назначен заместителем секретаря ватиканской Конгрегации вероучения.

 

Источник: Радио Ватикана

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