Найти утешение в одном из самых леденящих кровь аспектов Страстей

В начале месяца, посвященного Драгоценной Крови, давайте поразмышляем об этом возвышеннейшем обмене.

И весь народ сказал в ответ: «кровь Его на нас и на детях наших.”

Каждое Вербное воскресенье, когда мы всем приходом должны вместе читать вслух эти слова, которые кричала толпа в утро перед распятием Иисуса, меня пронизывает холод.

Каким-то образом они кажутся даже хуже предыдущих повторений “Распни его, распни его». «Его кровь на нас и на наших детях» – эти слова столь конкретны и личностны, что ими не только непосредственно признаётся ответственность за этот неизмеримый грех, но и необоснованно распространяется вина на следующее поколение.

Это отрезвляющая мысль – как много власти Бог вкладывает в наши руки, когда он дает нам свободу воли. Но как бы я ни боялся произносить это вслух, нам, христианам, всё же следует говорить об этом сегодня, ибо совершаемые нами грехи делают нас соучастниками того древнего преступления.

И все же, как это ни парадоксально, также есть некоторое утешение в чтении этих слов христианской общиной. Ибо в наших устах они могут поразить нас как пророчество не только о нашей всеобщей вине, но и о всеохватной милости Божией: Кровь, в которой мы повинны, есть та самая Кровь, которая делает нас всех праведными. Она “на нас » в обоих смыслах.

Французский священник о. Жан Д’Эльбе объясняет: когда Христос в Его Страстях предстал перед Отцом несущим наши грехи, то Он приобрёл для нас особое право:

… право явиться однажды перед Отцом, омытым Кровью, вытекающей из каждой поры Его тела… Тогда Отец признает нас не грешниками, но Своими детьми, возрожденными и обновленными через крещение этой Кровью.

«Мои грехи на Нём, Его Кровь на мне», — подытоживает Д’Эльбе: таков ”возвышенный обмен», посредством которого Иисус берет на Себя наши грехи и делает Свои заслуги нашими собственными. По этому плану, через Христа, изливающего Кровь Своей жизни для нас и над нами, святость становится достижимой для каждого человека.

В нашем английском языке само слово «blessed», «благословенный», на самом деле происходит от старого германского «освященного или отмеченного кровью».

Будучи убеждён в нашей глубокой потребности в заслугах Страстей, святой Папа Иоанн XXIII во время своего понтификата призвал к возрождению почитания Драгоценной Крови Иисуса; им утверждена Литания Драгоценнейшей Крови и выпущена энциклика на эту тему в 1960 году. Он призвал верующих обновить это почитание через более ревностные размышления над “беспредельной силой Крови”, а также через более частое наслаждение её плодами в Таинстве Причащения.

Так что в первое воскресенье июля, когда отмечается праздник Драгоценнейшей Крови, а также на протяжении всего этого месяца, посвященного ей — примем в сердце более глубоко эти слова, однажды признавшись в грехе, теперь молим о милосердии: пусть Кровь Христова, которой обретена для нас награда жизни вечной, всегда пребывает на нас и на детях наших.

Автор — Эрин Кампрат

Перевод с английского Сергея Сабсая

Источник (англ.): Aleteia.org