Найденная среди мусора частица мощей св. Климента I передана на хранение в Вестминстерский собор

19 июня в Вестминстерский кафедральный собор Пресвятой Крови (католический храм Лондона) была передана реликвия — ковчег с частицей мощей святого Климента, четвертого епископа Римского, апостола от семидесяти. Архиепископу Джорджу Стэку, представляющему Католическую Церковь Англии и Уэльса, ковчег передал Джеймс Рубин, глава компании «Enviro Waste».

Об этом сообщает сайт «Рублёв» со ссылкой на Би-Би-Си.

Именно сотрудники «Enviro Waste», компании, занимающейся сбором и утилизацией отходов, в начале 2018 года обнаружили в одном из мусорных ящиков в центре Лондона необычный предмет овальной формы. Под стеклом был виден небольшой фрагмент, вероятно, органического происхождения и надпись на латыни: “EX OSS S. CLEMENTIS P. M.”



Святыня в мусорном контейнере

Как было установлено позднее, ковчег находился в числе нескольких других предметов, принадлежавших анонимному владельцу и украденных из автомобиля в Центральном Лондоне несколько месяцев назад. Вероятно, похитители выбросили эту вещь в контейнер для мусора, не посчитав ее ценной.

Когда в феврале этого года Дж. Рубин посещал один из складов компании в Лейтоне, на востоке Лондона, где сотрудники сортировали отходы, он заметил на сортировочном столе необычно выглядящий предмет. На его вопрос, откуда взялась эта вещь, никто не смог дать ответ. Позднее Дж. Рубин признал, что установить место, где был найден ковчег, очень сложно, поскольку грузовики его компании обслуживают до 30-ти домов ежедневно.

Глава компании забрал предмет домой и принялся искать информацию в интернете.

«На лицевой стороне у него была надпись на латыни. Там было написано “EX OSS S. CLEMENTIS”, и именно это подало мне идею, что передо мной частица кости святого», — рассказал Дж. Рубин.

Бизнесмен не очень хорошо представлял себе, что ему делать с находкой, и обратился за советом, опубликовав запись в блоге своей компании. В ответ он получил сотни сообщений, в которых различные организации, церкви и соборы высказывали желание получить реликвию. Были сообщения в том числе и из-за границы, например, из Соединенных Штатов и Венгрии.

Но Джеймс Рубин решил остановить свой выбор на Вестминстерском соборе, который также откликнулся на публикацию. «Это просто показалось мне правильным», — отметил он.

В процессе общественного обсуждения с Рубиным связался анонимный владелец украденной реликвии. Он согласился с тем, что артефакт будет передан на постоянное хранение в Вестминстерский собор и станет частью выставки святынь собора — “ Treasures Exhibition”.

«Это очень счастливое завершение столь необычной истории, — отметила в комментарии для агентства историк и эксперт по католической культуре Софи Андреа (Sophie Andreae), которая и заключила сделку для собора. — Такие объекты имеют очень большое значение. Католики считают, что у них есть не просто связь со святым человеком из прошлого, но и связь с божественным».

Тесса Мердок (Tessa Murdoch), заместитель хранителя скульптуры, металлоконструкций, керамики и стекла в лондонском музее Виктории и Альберта, предположила, что надпись на красной восковой печати на корпусе, которая включает в себя фрагменты кардинальской шапки, а также кистей, могут дать представление о том, когда реликвия была официально признана Католической церковью.

«Часть реликвии представляла целое. Поэтому, несмотря на то, что это крошечный кусочек, возможно, являющийся костью Святого Климента, он представляет собой всего святого и мученика», — приводит ее слова сайт BBC.

Говоря о том, каким образом могла попасть в Англию частица мощей папы Климента, С. Андреа напомнила, что в XVI веке, в период Реформации католические святыни по всей стране были разрушены, а гробницы святых «полностью разбили».

Некоторым католикам удалось спрятать в своих домах священные предметы, но, скорее всего, считает эксперт, эта реликвия была привезена в Англию в начале XIX века. Тогда преследование католиков ослабло, и состоятельные англичане-католики смогли выезжать за границу, в частности, в Италию, откуда многие из них возвращались с приобретенными там христианскими реликвиями.

Джеймс Рубин отметил, что найденный его сотрудниками ковчег — самая неожиданная находка за все время существования фирмы. По его словам, она превосходит все, что до сих пор находили работники компании в мусорных контейнерах, — а в числе находок в разное время были такие необычные предметы, как личная финансовая отчетность, чучела животных и даже Орден Британской империи.



Святой мученик Климент I, Папа Римский

Св. Климент родился в Риме в богатой и знатной семье. Силой обстоятельств с детства разлученный с родителями, Климент воспитывался у чужих людей. Живя в Риме, юноша получил прекрасное образование, был окружен роскошью, приближен к императорскому двору. Но языческая премудрость не увлекала его. Он стал задумываться над смыслом жизни. Когда в столицу дошли вести о Христе и Его учении, святой Климент оставил дом и имение и отправился в те земли, где проповедовали апостолы.

В Александрии Климент встретил святого апостола Варнаву, слова которого слушал с глубоким вниманием. Прибыв в Палестину, святой Климент принял крещение от святого апостола Петра и стал его ревностным учеником и постоянным спутником, разделяя с ним его труды и страдания. Святой апостол Петр незадолго до своих страданий рукоположил святого Климента во епископа города Рима.

После кончины апостола, а за ним святого Лина, епископа Римского (67—79), и его преемника, святого епископа Анаклета (79—91), святой Климент был избран на Римскую кафедру, которой управлял около десяти лет.

Добродетельная жизнь, милосердие и молитвенный подвиг святого Папы Климента обратили многих ко Христу. Так, однажды в день Пасхи им были крещены сразу 424 человека. Среди крещеных были люди всех сословий: рабы, правители, члены императорской семьи.

Язычники, видя успехи его апостольской проповеди, донесли на святителя Климента императору Траяну (98—117), обвинив святого в том, что он хулит языческих богов. Император изгнал святого Климента из столицы, отправив его в Крым, на работы в инкерманские каменоломни недалеко от города Херсонеса. Многие из учеников святителя последовали за ним, предпочтя добровольное изгнание разлуке с духовным наставником.

Прибыв на место ссылки, святой Климент встретил много верующих христиан, осужденных работать в тяжелых условиях, совершенно без воды. Он помолился вместе с осужденными, и Господь в образе Агнца явил ему место источника, из которого излилась целая река. Это чудо привлекло к святителю Клименту множество людей. Слушая ревностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу. Каждый день крестилось по 500 человек и более. В каменоломнях, верующие высекли храм, в котором священнодействовал святой епископ.

Апостольская деятельность святого вызвала гнев императора Траяна, и он приказал утопить святого Климента. Мученика ввергли в море с якорем на шее. Это произошло в 101 году.

По молитвам верных учеников святителя, Корнилия и Фивы и всего народа море отошло, и люди нашли на дне в нерукотворном храме («Ангельской церкви») нетленное тело своего пастыря. После этого ежегодно в день мученической кончины святителя Климента море отступало и в течение семи дней христиане могли поклоняться его святым мощам. Только в IX веке, во время царствования Константинопольского императора Никифора (802—811) мощи святого Климента стали недоступны для поклонения.

При императоре Михаиле и матери его Феодоре (855—867) Херсонес посетили равноапостольные Кирилл и Мефодий. Узнав о сокрытых мощах святого Климента, они побудили епископа Херсонесского Георгия к соборной молитве об открытии мощей священномученика. После соборного служения и усердной молитвы на поверхности моря в полночь чудесно появились святые мощи епископа Климента. Их торжественно перенесли в город в церковь святых Апостолов.

Часть мощей была принесена святыми Кириллом и Мефодием в Рим, а святая глава впоследствии принесена в Киев святым равноапостольным князем Владимиром († 1015) и положена в Десятинной церкви вместе с мощами святого Фивы, где был устроен придел во имя святого Климента. Память священномученика свято чтится в России. Издревле ему посвящались многие храмы.

Святой Климент I, которого относят к мужам апостольским, оставил два послания к Коринфянам — первые после писаний святых Апостолов письменные памятники христианского учения.