Навстречу Папе (записки паломницы). По следам апостольского визита Святейшего Отца в Прибалтику

О паломничестве можно рассказывать много, подробно описывая каждый день. Но я хочу поделиться лишь некоторыми моментами. В Вильнюс мы приехали накануне визита Папы Франциска. В программу нашего посещения входили прогулки по старому городу, святая Месса в храме Милосердия Божия, молитва перед иконой Иисуса Милосердного, написанной в 1934 году художником Эугениушем Казимировским, которую уже забрали с её обычного места, чтобы перевезти на время визита Папы на площадь перед Кафедральным собором. Чуть позже настоятель Кафедрального собора с некоторой гордостью в голосе скажет нам, что он ожидает прибытия иконы, и «ночь она проведёт в соборе». У нас же была уникальная возможность не только помолиться перед иконой, но и хорошо рассмотреть ее. Это был последний по-настоящему летний день, проведенный нами в Литве: уже назавтра осень вступила в свои права. Температура понизилась до десяти градусов, подул холодный ветер, небо затянулось плотными грозовыми облаками, пару раз начинался дождь.

Небо хмурилось, дул холодный ветер, а мы спешили к двум часам на площадь перед собором, чтобы занять места в своём секторе. Нам предстояло провести больше четырёх часов на площади под открытым небом в ожидании Папы. Площадь вокруг Кафедрального собора была разделена на сектора, на больших экранах, установленных на ней и по всему городу, можно было наблюдать, что происходит на этой территории и вне ее, так что каждый желающий мог стать участником столь знаменательного события, как визит Римского Понтифика в Литву. Для тех же, кому посчастливилось получить заветный билет и оказаться на площади у собора, экраны помогали лучше ориентироваться в том, что происходит на сцене, расположенной с правой стороны храма. Наш сектор находился непосредственно перед центральным входом. Честно говоря, это нас слегка расстроило: ведь это означало, что мы сможем увидеть Святейшего Отца лишь на большом экране и ещё надеяться на то, что он подъедет к площади именно с нашей стороны. Однако эти надежды быстро угасли, а когда Папа, появившись на площади, стал объезжать сектора, лучик надежды забрезжил опять, но и он быстро исчез. В два часа включили экраны и мы смогли видеть и участвовать во всём том, что происходило на сцене. Свидетельства семей, молитвы, и концертная программа сменяли друг друга, а в самих секторах кипела жизнь: многие паломники никак не предполагали, что погода преподнесет такой «сюрприз», и искали возможность согреться танцуя. Кто-то кутался в принесенный плед, кто-то встретил здесь знакомых, другие же находили новых друзей. «О земляки!» — услышали мы, от женщины, которая тут же крикнула кому-то – «давайте сюда, здесь наши!!!» «Нашими» нас назвали, потому что мы пришли на площадь с двумя флагами: российским и оратория с изображением Дона Боско. Нас идентифицировали по первому.

— Вы откуда? — спросила наша новая знакомая.

— Из Москвы!

— О-о-о, а мы из Минска! Тут ещё наши есть, с Украины…

За разговорами и молитвами время пролетело как-то незаметно, и вдруг на сером, почти свинцовом небе ярко вспыхнуло солнце, так что все мы поняли глаза к небу. Солнце сияло так ярко, что мы тут же потупились, и в следующий момент увидели на экране Папу Франциска стоящего перед Остробрамской иконой Божией Матери. Это было словно чудо: мы забыли о холоде, мы не отрываясь смотрели на экран. И вот уже папамобиль медленно двинулся от часовни, что в воротах, называемых в народе Острой Брамой, к площади перед Кафедральным собором.

Звучит краткая речь Папы, обращенная в первую очередь к молодежи, собравшейся на площади, и вот он уже покидает площадь: мы видим, как Папа приближается к собору. Люди вокруг меня пришли в движение, меня подхватила «волна», и я оказалась практически рядом с ограждением. Двигаясь, я продолжала смотреть на экран, и тут, оторвав взгляд от него, я увидела автомобиль: казалось он появился из неоткуда. Не только я, но и стоявшие рядом со мной не поняли, откуда вдруг явилась эта машина. Мы не могли поверить своим глазам: машина Папы Франциска стоит прямо перед нами! Кто-то даже высказал мнение, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Несколько минут ожидания, и Папа, выйдя из собора, направился к машине, приветствуя нас. Потом, покинув площадь, мы делились впечатлениями от увиденного, а также хлебом, печеньем и всем, что у кого было. Притом никто даже и не вспомнил о часах ожидания проведённых на холодном ветру.

На следующий день мы встали очень рано. В два часа ночи мы уже отправились на вокзал, чтобы к шести утра прибыть в Каунас для участия в святой Мессе под предстоятельством Понтифика. На этот раз наш сектор располагался очень удачно: мы могли воочию наблюдать за тем, что происходило в алтаре, а на больших экранах видели то же самое уже крупным планом. Святая Месса должна была начаться в десять и, честно говоря, к этому времени мы уже порядком продрогли, стоя на влажной траве и пытаясь как-то согреться под лучами хоть и яркого, но слабо гревшего солнца. И вдруг со всех сторон послышалось: «Смотрите, смотрите!!!…» Люди показывали вверх, на небо, где неожиданно явилась радуга, и практически тут же на экранах мы увидели движущийся между секторов папамобиль. Спустя минуту я снова подняла глаза, чтобы взглянуть на небо, но радуги там уже не было: она исчезла столь же неожиданно и быстро, как и появилась, словно мираж. Началась святая Месса. Каждая Месса неповторима, но эта была какой-то особенной, даже не из-за статуса ее предстоятеля – Папы, а по самому внутреннему настрою людей. Месса шла на двух языках – литовском и латыни – спасибо организаторам, которые заботливо вручили каждому из нас маленькую книжечку с чином богослужения на двух языках. Но правильнее было бы сказать, что Месса была многоязычной. Кроме литовского и латыни можно было разобрать слова молитв на русском, украинском и белорусском языках. Кто-то молился даже на корейском, но все составляли одну общину, говорящую на одном языке – языке любви к Богу.

Святая Месса завершилась, у нас оставалось какое-то время до отъезда, и мы небольшой группой решили прогуляться по улицам «старого» Каунаса. Неспешным шагом прошли на площадь перед зданием ратуши и направились в сторону Кафедрального собора, путь к которому нам перекрыло ограждение. В нём был оставлен узкий проход для священнослужителей, спешащих в собор на встречу с Папой. Мы остановились, наблюдая как епископы, проходя по импровизированной аллее, приветствовали собравшихся на площади. Постояв немного, мы увидели и наших священников (о. Матеуша и о. Дариуша), тоже идущих в собор. Площадь перед ратушей постепенно заполнялись народом, вскоре она уже не могла вместить всех желающих вновь увидеть Папу Франциска следующего в собор. Самые отчаянные залезали на деревья, именно они и увидели первыми папамобиль, и криками «Папа, Папа!» предупредили нас. Тут же вверх взметнулось множество рук с телефонами и планшетами: все их обладатели стремились запечатлеть момент встречи с Папой. Понтифик проехал практически рядом с нами, на расстоянии не более метра, приветливо помахивая рукой. Мы увидели пожилого человека с милой улыбкой и ласковым взглядом, который, как добрый и терпеливый родитель, смотрел на своих детей. Возможно, именно эта особенность его взгляда побудила многих из тех, кто был в первых рядах, потом утверждать, что Папа глядел именно на него и приветствовал лично его.

До отправления поезда оставалось не так много времени, и мы поспешили на вокзал. Автобус, на котором мы ехали, неожиданно остановился, едва отъехав от остановки. Водитель вышел из кабины и пошёл куда-то по мостовой. Посидев немного в салоне и ничего не понимая, пассажиры стали покидать автобус. Мы тоже вышли и, увидев водителя, спросили, что происходит. Он ответил, что дорога перекрыта, и когда её откроют, он не знает. До отхода поезда было менее часа и, узнав дорогу, мы решили идти пешком, но будто чья-то рука удерживала нас, и мы, вместо того, чтобы спешить на вокзал, остановились у края тротуара. Вскоре мимо проехал картеж мотоциклистов, а потом появилась машина Папы, который приветствовал всех через открытое окно. Так состоялась еще одна, третья за день, наша незапланированная встреча с Понтификом. До вокзала мы добрались на том же самом автобусе, который тут же по проезде Папы тронулся в путь. Мы сели в поезд, и крупный дождь забарабанил по крыше вагона, стекая широкими струями по стеклу…

Ольга Дубягина

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