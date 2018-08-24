Наводнение в Керале: 400 священников вышли на помощь

Масштабное наводнение в индийском штате Карала стало тяжелейшим испытанием для населения и для местной Католической Церкви, которая вышла на передний край борьбы с последствиями стихии.

В интервью «Vatican News» священник-францисканец Сджо Каннампужа рассказал о драматической ситуации, с которой оказался индийский народ: «Люди нуждаются во всём, здесь ничего не осталось, есть только смерть и разрушение».

В результате наводнения погибли более 400 человек, исчезли 1.200 деревень. Тем, кто выжил, нужны предметы первой необходимости, продукты питания, моральная поддержка. Сразу же после трагедии поместная Церковь мобилизовалась, дабы помочь как можно большему числу жителей. Вместе с военными, полицейскими и спасательными бригадами на помощь населению вышли многочисленные христианские волонтёры.

«Эта фаза, — отметил о. Каннампужа, — закончилась. Теперь начинается новая и, возможно, более сложная: доставка продуктов питания, одежды и лекарств для людей, которые потеряли буквально всё. На этом фронте мобилизация велика и равноценна страданию. Например, в центральной архиепархии Кералы были полностью уничтожены 280 приходов. Это настоящая катастрофа».

Та же епархия, пострадавшая от ужасной трагедии, решила внести свой вклад в создание многочисленных лагерей беженцев. По словам индийского священника, таких лагерей «более 1.200, и они приняли 260.000 человек. В них служат 400 священников и 500 монахинь; кроме того, 350 семинаристов прервали учёбу, чтобы прийти на помощь пострадавшим. И это данные только по одной епархии, — в штате Керала их ещё тринадцать, и все они мобилизовались с той же интенсивностью. Церковь, даже будучи раненой, выполняет невероятную миссию», — подчеркнул отец-францисканец.