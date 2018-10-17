Наследие Каина

Последнее время в размышлениях всё чаще возвращаюсь к началу мира, что же пошло не так, Господи? Откуда такая каша? И всё чаще перед глазами возникает плодородное, залитое солнцем и тишиной пшеничное поле, а на нем две фигурки – одной их которой суждено вскоре упасть (Быт 4).

Разве не произнесла мать при твоем рождении «приобрела я человека от Господа»? Первый человек, рожденный в свободе, на свободной (пока еще пустой и лишенной Закона) Земле, почему же из всех доступных тебе возможностей ты выбираешь убийство?

В салонной психологии считается забавным козырнуть термином «дисфункциональная семья» по отношению к Адаму и Еве. Конечно, «отвергнутые» и изгнанные отцом (Отцом!), навсегда потерявшие благополучный и сытый мир, вынужденные трудиться и добывать пропитание, кров, не имеющие друзей, опыта, примера старших и стонущие под бременем вины и сожалений – прекрасный ответ на вопрос «да что у них могло путного вырасти-то?». И старший сын вполне оправдывает сценарные ожидания – становится братоубийцей.

Ваша честь, а что вы хотите, при таком семейном анамнезе?!! Малыш стал свидетелем непростой жизни молодой семьи, все страхи, ссоры и проблемы, рождение второго ребенка, всё неумение и непонимание родителей валилось на его неокрепшую психику. Сожалели ли они о содеянном? Проливали ли слезы по потерянному счастью видеть Создателя, винили во всем друг друга? – мы не знаем, но… можем предположить. Умели ли вообще любить эти двое? Любить по-человечески, когда благодать Божья уже не наполняет вокруг все сущее, когда свет сменяется тьмой, а тепло и сытость холодом. Умели ли любить своего детёныша, лишенного друзей, могли научить его доверию? Не думаю, как и все мы, они в реальных условиях учились любви, прощению и доверию, а на этом пути ошибки неизбежны.

Но… был и Авель. Второй брат – чье сердце было угодно Господу.

Не будем забывать, что Отец никуда не девается после изгнания, очевидно, что первая семья вполне сохраняет возможность общения с Ним. И благодать Божья никуда не девается (а куда еще ее девать, если дети-то вот они, пусть и за оградой Сада?). Очевидна и забота Создателя о своих детях, очевидна нам, но не Каину. В его сердце бурлит неутоленная жажда признания, тоска по родительской любви и одобрению, его труд фермера тяжек, а хлеб горек. Каин вынужден постоянно заботиться о своем поле, в то время как брат-«бездельник» проводит дни в блаженной праздности пастушеской жизни, в которой, конечно же, находится время для созерцания и молитвы.

И (как и многие из нас) жаждущий бесконечной родительской любви Каин сталкивается с самой большой человеческой бедой – утратой доверия к Богу. Неспособность довериться Его Воле и страх делают юношу глухим к словам: «а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Недоверчивому Каину невдомек, что то самое «доброе», о котором говорит Господь – это молитва, общение и любовь к Богу, на которые так просто выкроить время любящему и невозможно неумеющему любить. «Доброе» – та самая «жертва угодная» за благоволение, которое изначально даровано.

Но нет, Каин искренне и с огромным физическим трудом, лишая себя братского общения и человеческого тепла, пытается плодами рук своих заслужить только то, что ему важно – благоволение Бога – застраховаться, получить видимый знак безопасности, то есть благодати Божьей! И, не получив одобрения, совершает страшную ошибку – грех пересекает порог его дома – ревность входит в сердце. Но даже здесь Бог не оставляет своего сына. Ещё есть надежда, Создатель дает подсказку «но ты господствуй над ним», очевидно, что даже во гневе Каин не беззащитен перед влечением ко злу, нет… нужно лишь проявить решимость. Но веры словам Отца нет, нет опыта любви, и Каин выбирает то, что он умеет лучше всего – силовое решение.

И снова бунт против Бога, но уже продуманный, осознанный – вызов. Каин выбирает собственный путь: упиваясь своим горьким выбором, он дерзко отвечает вопросом на вопрос Богу, обвиняет Его в жестокости «теперь сгоняешь меня…» и уходит с печатью на челе. И опять! опять! не повинуется слову Создателя: приговоренный скитаться и быть вечным изгнанником (возможно, на этом пути лежало его прощение и исцеление?), Каин отвергает возможность примирения, берет свою жизнь в собственные руки – уходит подальше и основывает… первый город.

Если прислушаться, мы сможем услышать его (такой знакомый) голос: «пусть земля больше не станет кормить меня плодами – железо прекрасно решит проблему охоты или грабежа! Ты не позволил мне возделывать поле – начну торговать! Ты лишил меня семьи – создам свой род! Не умею молитвой оградить себя от бед и страха? – Я ПОСТРОЮ СТЕНЫ! Город – мое убежище, центр моей силы, моего рода. Ты – мне не нужен!» – так изворотливый и жестокий Каин – стал отцом нашей цивилизации, а его путь не потерял актуальности и по сей день.

Мир мегаполисов состоит из стен, которые буквально и метафорически закрывают нас от чужих, от внешних и от Бога. Задумайтесь о том, сколько подобных сооружений мы понастроили за всю свою жизнь. Проникает ли через них Свет вообще, есть ли он в нас, делимся ли мы им с многими или хватает лишь на ближнее (избранное окружение)? И хватает ли нам за всеми этими стенами… благодати Божьей?

Не хватает?.. все мы знаем слова о Благодати, часто говорим о ней, просим в молитве, но столь же часто совершаем ошибку: хотим осязаемых благословений, ощутимых результатов, знаков благополучия – как подтверждения того, что Господь призрит на наши приношения. А если в ответ ничего не происходит? Тогда мы вступаем на путь Каина, начинаем обижаться, ревновать, пытаемся заслужить Его благоволение бурной деятельностью и жертвами, поддаемся соблазну добиться видимых знаков благополучия человеческим путем и объявить их плодами благословения, но снова и снова получаем отвержение – и впадаем в гнев и отчаяние… и агрессию (которую направляем либо наружу, либо на себя).

Прокляты ли мы? Нет, конечно! Потому что после бедняги Каина было еще много чего. И в итоге к слепому и глухому, сидящему за крепостными стенами, упорно отказывающемуся любить и доверять, человечеству пришел бесконечно нищий и такой беззащитный Спаситель – и отдал Себя в наши руки.

И ОН – именно тот знак, который дан нам для окончательной уверенности – все жертвы приняты, с вами мое благоволение, вы – Мои любимые дети!

Благодать Божья, полученная нами в таинстве Крещения, укрепляемая другими таинствами и даруемая Духом теперь наполняет нас силами и светом, животворит и вдохновляет, помогая сойти с пути Каина и шагнуть на другую дорогу – веры, любви и надежды – Путь Христа, приход Которого не изменил ни йоты в словах Бога: «а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним», но придал нам сил. Нам лишь нужно помнить, что есть «доброе» в глазах Бога и о том, что там, где отвергается Любовь – всегда льется кровь и вырастают глухие стены.

Братья и сестры, делайте доброе и помните о Любви – которая созидает!

Автор — Любовь Сумина

Источник: urban-hermit.life