Наместник Киево-Печерской лавры надеется, что верующие не допустят ее захвата

Наместник одной из главных православных обителей на Украине — Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел надеется, что даже в случае создания Константинополем новой Автокефальной Церкви верующим удастся отстоять монастырь. Об этом митрополит Павел, прибывший в Москву на фестиваль православных СМИ, заявил во вторник агентству ТАСС.

«Уже 25 лет они [националисты и раскольники] хотели захватить Лавру. Но мы с Божьей милостью держимся, потому что не в силе Бог, а в правде. Власть меняется, а Церковь идет своим путем, спасает верующих и приводит неверующих ко Христу. Поэтому сейчас ничего не нужно бояться, нужно усилить молитвы, верующим забыть все обиды и объединиться», — сказал он. По словам митрополита, угрозы нападения на Лавру неоднократно поступали и продолжают поступать, в частности они были на Рождество 2018 года. Кроме того, в последнее время неоднократно призывал отнять монастырь у верующих канонической Православной Церкви глава непризнанного Киевского Патриархата Филарет. «Такие люди приходили — и политические, и националистические движения. Но нам нечего бояться, мы народ Украины, мы Церковь Украины. А то, в чем нас пытаются убедить в связи с действиями Константинополя, — это попытка разделить народ в угоду каким-то политическим мотивам», — сказал наместник Лавры.

Невозможность законной передачи Лавры

Законная передача Киево-Печерской Лавры, которая находится в собственности Украинского государства, раскольническим организациям невозможна, отметил также митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. «По законам Украины невозможна передача [раскольническому Киевскому Патриархату], хотя беззаконники всё могут сделать», — заявил он. Митрополит рассказал, что в настоящее время действует долгосрочная аренда. «Она не продлевается в том случае, если мы не сохраняем памятник и не исполняем всё то, что написано в акте передачи, — пояснил он. — Но мы на сегодняшний день не только всё исполняем, но еще и приукрашаем, потому что многие разрушенные храмы были восстановлены и восстанавливаются деньгами верующих людей и меценатами».

Константинопольский Патриархат на заседании Синода, которое состоялось 9 — 11 октября, заявил о решении приступить к предоставлению автокефалии Церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского Патриархата и объявил о желании вернуть ее под юрисдикцию Вселенского Патриархата. Также было решено не признавать анафему глав двух неканонических Церквей на Украине — Филарета из Киевского Патриархата и Макария из Украинской Автокефальной Церкви. В ответ на эти действия Синод Русской Православной Церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего Евхаристического общения с Константинополем.

Глава непризнанного Киевского Патриархата Филарет ранее неоднократно заявлял, что в случае получения автокефалии Украинской Церкви Киево-Печерская Лавра должна быть передана этой новой структуре.