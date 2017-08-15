«Нам нужно учиться жить в секуляризованном мире…»

Главным наставником завершившейся 6 августа 2017 г. в Новосибирске Всероссийской встречи семей был епископ Радослав Змитрович. Перед началом этого форума Владыка Радослав заглянул в редацию «Сибирской католической газеты» и любезно согласился ответить на несколько вопросов…

Приветствуем Вас, Владыка! Расскажите немного о себе.

Я – миссионер-облат Непорочной Девы Марии. Я – поляк, но вот уже 17 лет служу в Украине. Являюсь вспомогательным епископом Каменец-Подольской епархии. Перед тем, как приступить к служению в Украине, служил три года в Туркменистане. В 1994 г. провел полтора месяца в Новосибирске, этот мой приезд – второй. После завершения встречи семей планирую еще съездить в Красноярский край, в Минусинск, где когда-то находился в ссылке мой отец.

Так это было Ваше желание – поехать служить на территорию бывшего Советского Союза?

Да, я ощущал в себе призвание к служению на Востоке. Еще проживая в Польше, я уже навещал Белоруссию, Украину… Помню, как в 1989 г., посещая Белоруссию, встречал там людей из Мурманска, из Владивостока – они вспомнили о своих католических корнях и искали духовного окормления. И им нужно было спешно преподать все Таинства. Мы же не знали, сколько нам отпущено времени, сколько еще продлится эта относительная религиозная свобода: год, два года? У нас было такое своеобразное ощущение «конца света». Что успеем сделать сегодня – то и наше.

И когда открылась восточная граница и распался Советский Союз, многие из нас были охвачены горячим желанием понести туда Слово Божие. Святой Дух вдохновлял нас на это. Это было потрясающее время и потрясающие впечатления: приезжать сюда и видеть своими глазами возрождение Церкви, самому участвовать в этом! Иногда доводилось служить в местах, где до этого не было Мессы на протяжении сорока лет! Так было и во время моего посещения Сибири. Будучи в Новосибирске, я тогда добрался и до Бийска, где тогда всё только начиналось. Я служил Мессу в частном доме, и на ней присутствовала только бабушка-хозяйка, больше никто не пришел. Бабушка мало что понимала, но была очень гостеприимна: делала мне чай, готовила обед… Сейчас уже точно не скажу, участвовала ли она в Святой Мессе вообще первый раз в жизни или в первый раз после очень-очень долгого перерыва. Это было время нового рождения веры, тогда был очень сильный энтузиазм, приходило очень много людей… Правда, как это ни печально, следует признать, что многие как пришли, так и ушли… С другой стороны, мне кажется глубоко провиденциальным то, как Святой Дух подготовил огромные пространства этой распавшейся империи к евангелизации. Здесь я вижу аналогию с Римской империей, с ее евангелизацией. Были построены коммуникации, по которым можно было путешествовать, был один язык межнационального общения. Так и в Туркменистане мне не потребовалось три года изучать туркменский язык, я мог сразу же вступать в контакт с людьми на русском языке. Ведь мы тогда в Польше тоже изучали русский язык, а потому были в значительной мере подготовлены к тому, чтобы понести Благую Весть на Восток.

Расскажите о епархии, в которой Вы служите теперь.

Каменец-Подольская епархия в настоящее время охватывает территорию Хмельницкой и Винницкой областей Украины. Это одна из старейших епархий – она существует с XIV века. Католиков в этом регионе относительно много – самое большое количество в Украине. Впрочем, распределены они по территории епархии очень неравномерно. Есть большие приходы, в которых по воскресеньям собирается несколько тысяч верных, а есть и совсем маленькие. Католичество для этих территорий традиционно – тут всегда существовало заметное католическое меньшинство, но, как и везде, Церковь понесла здесь огромный урон в годы Советской власти. Множество верующих людей было репрессировано: расстреляно, сослано в Сибирь или Казахстан. Остро ощущалась нехватка священников, большинство приходов перестало существовать…

Теперь Церковь понемногу восстанавливается, развивается. Существуют определенные тенденции: так, если сразу после падения СССР большинство из сохранившихся католических приходов имело «польское лицо», то теперь практически все они стали украинскими.

Вы также возглавляете Комиссию Конференции католических епископов Украины по работе с семьями. Расскажите об этой стороне вашей деятельности.

Начну, пожалуй, с проблем. Главная проблема характерна, наверное, не только для Украины: семьям зачастую недостает веры. А если нет настоящей веры, то всё сложно.

Каковы же причины этого? Тот провал в религиозном воспитании, в передаче церковной традиции, который имел место в годы Советской власти?

Отчасти так и есть. Советская секуляризация была очень глубокой. Но существует также и новая волна секуляризации и атеизма, которая на этот раз идет с Запада. И эта секуляризация по глубине своего воздействия, по своей мощи разрушения не уступает советской, а, может быть, и превосходит ее. Папа Бенедикт XVI как-то сказал, что впервые в истории мы наблюдаем становление культуры, не имеющей никаких религиозных корней. И вся современная молодежь в большей либо в меньшей степени имеет контакт с этой культурой, погружена в нее. Но Церковь, как всегда, служит своим верным в той мере, в какой может служить, делает всё возможное, чтобы помогать им. Мы проводим множество самых разных реколлекций для семей, для супругов, для молодежи. Факты неоспоримо свидетельствуют, что семьи, принадлежащие к тому или иному церковному движению, к той или иной общине, не распадаются. Божия благодать, постоянное общение в христианской среде удерживают их вместе. Там же, где этого нет, хранить верность друг другу неизмеримо сложнее. Вот и на предстоящей в вашем городе Встрече семей выступит супружеская пара из движения «Домашняя Церковь», она поделится своим опытом жизни во Христе.

Еще мы в нашей епархии устраиваем «уик-энды» для супругов и лиц, готовящихся к вступлению в брак. «Уик-энды», потому что собраться и приехать в другие дни или на более длительный срок для них проблематично. У нас разработаны специальные программы, и к настоящему времени через эту форму помощи семьям прошло очень много пар. На основании полученного нами опыта под моей редакцией была издана специальная книжка – сборник катехез «Дошлюбнi зустрiчi» («Встречи перед венчанием»). Теперь готовится и русское ее издание. Это – не только учебный материал, катехезы. В наше пособие включены также богослужебные ритуалы: литургии слова и литургии покаяния, малые экзорцизмы и благословения, обряды обручения… Всё это помогает молодым людям глубже пережить добрачный период, войти в контакт с Богом, испытать действие Его благодати, а потом сознательно принять Таинство венчания. Органической частью курса являются также упражнения, практические задания, которые учат общаться, помогают молодым наладить диалог. Вся программа рассчитана на пять месяцев. А согласно постановлению Конференции католических епископов Украины, желающие приступить к Таинству венчания должны сообщить об этом приходскому священнику за полгода до намечаемой даты.

Мы также проводим встречи аниматоров, помогающих в пастырской работе среди мирян, в работе с семьями. Эти встречи дают возможность обмена опытом, взаимной поддержки, взаимной молитвы… В ноябре планируется Всеукраинская встреча верных, вовлеченных в служение семьям, во Львове. Это уже вторая такая встреча.

В чем, по Вашему мнению, специфика нынешних опасностей, угрожающих семье, по сравнению с советским периодом?

Это то, что мы называем «гендерной идеологией», а также связанная с ней сексуализация детей. Деморализация детей и подростков распространяется через интернет, через фильмы, а также через школьные программы (например, по внедрению контрацептивов) и даже через соответствующее законодательство. Это не проблема одной страны, это всемирная проблема. Есть силы, которые стремятся ввести это повсеместно. Пока еще у людей остается здравый смысл и какие-то защитные механизмы, но и они постепенно размываются. Нам нужно готовиться к жизни в этой среде. Есть вещи, которых не избежать, но их можно встретить во всеоружии. При этом попытки затвориться в своем гетто – это не решение, это попросту невозможно. Нужно жить в современном мире, какой он есть, но сохранять при этом свою идентичность. Есть такая евангельская притча о неводе, в который попалось много рыб разного качества. И все эти рыбы будут друг с другом до конца. О том же говорит притча о пшенице и плевелах. Господь запрещает вырывать сорняки (плевелы), потому что таким образом можно повредить и пшеницу. В этом заключен обращенный к нам вызов. Нужно научиться жить вместе, рядом, но притом не теряя себя.

Но это нелегко…

Разумеется, нелегко. Но вполне возможно. Помню, как мы, еще будучи семинаристами, презрительно отзывались об уровне религиозности во Франции. На что наш наставник, священник, заметил: «Знаете сколько католиков во Франции? Реально – не более трех миллионов, но из них по крайней мере один миллион святых. А сколько святых из тридцати миллионов польских католиков?».

Католические общины на Западе порой отличаются исключительно сильным духом, только так они могут выживать. В последней книжке бесед с Папой Бенедиктом XVI приводятся выдержки из доклада молодого священника Йозефа Ратцингера, датируемого 1956-м годом. Этот доклад называется «Церковь полная язычников», что уже само по себе говорит о его содержании. А ведь это было время, когда позиции Церкви в обществе казались непоколебимыми, когда все сорок мальчиков и все сорок девочек прилежно слушали катехезы. Но уже тогда от проницательного взгляда священника и богослова не могло укрыться, сколь же неглубока эта религиозность. Уже теперь наша Церковь накопила немалый опыт жизни в секуляризованном мире и готова делиться этим опытом. Вот, например, в этом году мы направили двух наших семинаристов в Австрию, формально – чтобы изучать английский язык. Но главным образом для того, чтобы они убедились в том, что жить верой в секуляризованном мире возможно, и увидели, как именно это можно делать. В той международной школе было много студентов из различных стран Европы и Америки, и все они были стопроцентными католиками: они не боялись свидетельствовать о своей вере, они гордились своей верой. На наших воспитанников это произвело сильное впечатление. На Западе можно разглядеть не только бросающееся в глаза безбожие, но и очень глубокую веру, веру, которая является не только достоянием прошлого, но и имеет будущее.

Ваш завтрашний доклад называется, «Что скажет Он вам, то сделайте». Так же звучит и тема всей встречи. О чем Вы, прежде всего, собираетесь говорить завтра?

Это слова Божией Матери на браке в Кане Галилейской. Что нужно для подлинной радости, для счастья семейной жизни? Выясняется, что не хватает вина, вина Божией благодати. Мария замечает это. Будущего нет там, где нет нового вина. Вот об этом новом вине Божией благодати, о том, как ее можно получить, я и собираюсь говорить. И о том, что Таинство брака – это не только и не столько сам обряд. Прежде всего, это отношения крещеных мужчины и женщины, которые длятся всю жизнь, «пока смерть не разлучит нас». Таинство – это видимый знак невидимой благодати. Когда супруги осуществляют этот видимый знак, переживают свои отношения в свете Божия Слова и согласно природе, выражаясь современным языком, «экологично», им преподается и невидимая благодать. Следует не просто прийти однажды в храм, взять там благословение, а потом жить по-своему, а проживать всю жизнь, день за днем, по-Божьему, превращая ее в этот самый видимый знак невидимой Божией благодати.

То есть Вы хотите пожелать всем нашим верующим, всем участникам предстоящей встречи, всем нашим семьям, всем, кто приедет на встречу или не приедет на нее, этого нового вина Божественной благодати?

Именно так.

Огромное спасибо за интервью!