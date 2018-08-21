Накануне визита Папы в Ирландию опубликованы статистические данные, касающиеся Католической Церкви в стране

В связи с предстоящим Апостольским визитом Папы Франциска в Ирландию (25-26 августа 2018 года) по случаю Всемирной встречи семей Зал Печати Святейшего Престола опубликовал статистические данные, касающиеся Католической Церкви в этой стране по состоянию на 31 декабря 2016 года (информация Центрального бюро церковной статистики).

Площадь Ирландии — 84 405 кв. км. Население страны — 7, 005 млн. человек. Плотность населения 83 человека / кв. км. В Ирландии проживают 5, 331 млн. католиков (76,1 % от всего населения страны). Католическая Церковь Ирландии насчитывает 1 359 приходов и 40 других пастырских центров. Служение в стране совершают 56 епископов, 2542 епархиальных священника и 1793 священника-монаха (всего священников — 4335), а также 132 постоянных дьякона, 59 монахов (не в священном сане) и 764 монахини. Начитывается 97 членов светских институтов и 2357 катехизаторов.

В среднем в Ирландии на одного священника приходится 1230 католиков-мирян. Начитывается 10 младших семинаристов, 150 старших семинаристов. Среди учебных заведений, принадлежащих Католической Церкви в Ирландии или управляемых духовенством и монашествующими: 3375 дошкольных заведений и начальных школ, 599 неполных средних и средних, 9 высших учебных заведений и университетов. В них обучаются: в дошкольных и начальных школах 526 640 человек, в неполных средних и средних школах — 318 030 человек, в высших школах и университетах — 22 775 студентов.

В числе социально-благотворительных заведений, принадлежащих Католической Церкви в Ирландии или управляемых духовенством и монашествующими: 21 больница, 36 домов для престарелых и инвалидов, 33 детских дома и детских сада, 57 семейных консультационных центров, 8 специальных центров социального образования или реабилитации, 3 других учреждения.

Источник: Седмица.ру