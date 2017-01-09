Накануне Рождества в Белоруссии была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря

Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря Борисовской епархии Московского патриархата (Минская область Республики Беларусь) игумения Василисcа была убита вечером 5 января.

Как сообщили в Борисовской епархии Белорусского экзархата РПЦ МП, ей были нанесены многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась в больнице.

“Согласно предварительной информации, ножевые ранения матушке Василиссе нанесла 29-летняя гражданка Республики Казахстан”, – рассказали в епархии. Однако правоохранительные органы позже уточнили, уточнили, что она — уроженка Казахстана с белорусским паспортом. Эту женщину в монастыре временно приютили, потому что решили помочь ей в сложных житейских обстоятельствах, пояснили в епархии. В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка.

Утром 6 января в монастыре была отслужена заупокойная лития, которую возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Начиная с вечера 6 января у гроба игумении сестры обители читали главы «неусыпаемой Псалтири».

Погребение состоялось на второй день Рождества, 8 января.