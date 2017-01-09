Накануне Рождества в Белоруссии была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря
Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря Борисовской епархии Московского патриархата (Минская область Республики Беларусь) игумения Василисcа была убита вечером 5 января.
Как сообщили в Борисовской епархии Белорусского экзархата РПЦ МП, ей были нанесены многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась в больнице.
“Согласно предварительной информации, ножевые ранения матушке Василиссе нанесла 29-летняя гражданка Республики Казахстан”, – рассказали в епархии. Однако правоохранительные органы позже уточнили, уточнили, что она — уроженка Казахстана с белорусским паспортом. Эту женщину в монастыре временно приютили, потому что решили помочь ей в сложных житейских обстоятельствах, пояснили в епархии. В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка.
Утром 6 января в монастыре была отслужена заупокойная лития, которую возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Начиная с вечера 6 января у гроба игумении сестры обители читали главы «неусыпаемой Псалтири».
Погребение состоялось на второй день Рождества, 8 января.
Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в Украине. После окончания исторического факультета Черниговского пединститута была учительницей в школе. Была прихожанкой Петро-Павловского собора в белорусской столице, затем после образования Елизаветинского сестричества стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре. В 2002 году приняла иноческий постриг, двумя годами спустя — монашеский.
С 2004 году по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси стала настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.
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