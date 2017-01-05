Надежда рождается в плаче. Общая аудиенция 4 января

На общей аудиенции в среду 4 января, первой в новом году, Папа Франциск продолжил размышления о христианской надежде. Святейший Отец привел в пример библейскую Рахиль, оплакивающую сыновей в изгнании, и вспомнил о тех, кто находится вдали от родины. Эта женщина, супруга Иакова, которая умерла при рождении второго сына, является свидетельством надежды, рождающейся в плаче. Пророк Иеремия ссылается на образ Рахили, обращаясь к израильтянам в изгнании, чтобы утешить их, и через образ этой женщины описывает реальность, наполненную «болью и плачем, но вместе с тем и перспективой такой жизни, какую нельзя даже вообразить». Рахиль оплакивает своих детей, которые в определенно смысле умерли, отправляясь в изгнание:

«Перед трагедией утраты детей мать не может принять слов или жестов утешения — они никогда не соответствуют ее горю, не способны облегчить боль от раны, которую невозможно и нет желания исцелить. Эта боль пропорциональна любви. Любая мать это знает, и сегодня также есть много плачущих матерей, которые не могут смириться с утратой ребенка».

Рахиль, сказал далее Папа, не хочет, чтобы ее утешали, и это также учит нас быть деликатными перед чужой болью.

«Чтобы говорить о надежде отчаявшемуся человеку, нужно разделять его отчаяние. Чтобы отереть слезу на лице страждущего, нужно присоединиться к его плачу. Только так наши слова могут по-настоящему принести немного надежды. И если мы не можем говорить с помощью плача и боли, то лучше молчать, лучше только ласка или жест, но не слова».

Мать, которая умирает в момент родов для того, чтобы жил ее ребенок, посредством своего плача становится источником новой жизни для изгнанных сыновей, для пленников, находящихся вдали от родины:

«На скорбь и горький плач Рахили Господь отвечает обетованием, которое теперь может стать для нее причиной настоящего утешения: народ сможет вернуться из пленения и жить согласно своей вере, свободно, в общении с Богом. Слезы породили надежду. Это нелегко понять, но это так. Как часто в нашей жизни слезы сеют надежду, семена надежды».

Евангелист Матфей цитирует пророка Иеремию, повествуя об убиении невинных младенцев. Перед нами – трагедия убийства беззащитных людей чудовищной властью, презирающей и уничтожающей жизнь. «Вифлеемские дети погибли ради Иисуса», — подчеркнул Папа. Иисус же, невинный Агнец, в свою очередь умрет ради всех людей.

«Сын Божий вошел в человеческую боль: давайте не будем об этом забывать. Если ко мне обращаются с трудным вопросом, например, почему страдают дети, я действительно не знаю, что отвечать. Я только говорю: посмотри на Распятого: Бог даровал нам Своего Сына, и Он страдал. Может быть, там ты найдешь ответ. Здесь же нет ответов. Только созерцая любовь Бога, Который дал нам Сына, принесшего Свою жизнь в жертву за нас, можно найти путь утешения. Вот почему мы говорим, что Сын Божий вошел в человеческую боль. Он разделил с нами смерть и принял ее, и Его слово – это окончательное слово утешения, поскольку оно рождается из плача».

Множество детей по-прежнему становятся жертвами войн и насилия: Папа напомнил об этом, приветствуя паломников из арабоязычных стран, в особенности из Иордании, Ирака и других стран Ближнего Востока.

Источник: Радио Ватикана