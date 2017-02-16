Надежда никого не исключает. Общая аудиенция Папы Франциска 15 февраля

Любовь Бога к нам – это «корень» христианской надежды, которая никогда не разочаровывает, никого не исключает и не отвергает: об этом Папа Франциск говорил на общей аудиенции в среду 15 февраля. Надежда, сказал Св. Отец, зиждется на вере в то, что Бог любит каждого из нас.

Легко сказать «Бог нас любит», но не так просто поверить в это. Но именно здесь — корень нашего упования. Господь щедро излил в наши сердца Святого Духа, то есть любовь Бога, как источник и как залог, чтобы мы могли питать нашу веру и хранить надежду.

Бог любит нас всегда, даже в самые скверные моменты, даже когда мы совершаем дурные поступки, добавил Папа. Слова о том, что Он нас любит, мы должны повторять как молитву, и надежда будет для нас «необычайным даром», руслом которого мы сами становимся для других людей. Бог никого не отвергает, Он открывает Свои двери всем людям, чтобы мы, Его чада, учились утешать и поддерживать друг друга.

Ссылаясь на отрывок из Послания апостола Павла к Римлянам, где он говорит «хвалимся надеждою славы Божией», Папа отметил, что хвалиться вообще означает проявлять неуважение к другим людям, особенно менее удачливым. Но есть одна вещь, которой нужно хвалиться, а именно обилие благодати в Иисусе Христе посредством веры, ибо в свете Святого Духа мы понимаем, что все есть дар, все – благодать. Именно Господь является главным действующим лицом, сотворяющим всякую вещь как дар любви. Именно Он соткал Свой замысел о спасении и свершил его для нас через Сына Своего Иисуса Христа. Мы же призваны признать это с благодарностью и сделать мотивом хвалы, благословения и великой радости, подчеркнул Папа. Таким образом мы обретаем мир и свободу, и этот мир «распространяется потом на все пространства и на все взаимоотношения в нашей жизни: мы в мире с собою, мы в мире в семье, в общине, на работе, с людьми, которых встречаем каждый день на нашем пути».

Святой Павел призывает затем «хвалиться и скорбями». Хотя это и непросто понять, именно умение хвалиться скорбями является истинной предпосылкой к любому состоянию мира. Мир не заключается в отсутствии волнений, разочарований, недостатков и страданий:

«Мир, исходящий от веры, — это дар, это благодать, позволяющая почувствовать любовь Бога, Его близость, то, что Он не оставляет нас ни на одно мгновение нашей жизни. Как утверждает апостол, это порождает терпение, потому что мы знаем, что даже в самые тяжелые, самые бедственные моменты милосердие и благость Господа превосходят все остальное, и ничто не в силах вырвать нас из Его рук, из общения с Ним».

Источник: Радио Ватикана