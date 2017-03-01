Начался Великий Пост по Григорианскому календарю

1 марта 2017 года католики латинского обряда вступили в период Великого Поста.

Ежегодно Месса Пепельной среды вводит нас в благодатное время подготовки к Светлому Празднику Воскресения Христова (в этом году день Святой Пасхи приходится на 16 апреля).

Великий Пост – это время внутреннего делания, а его пространство – это глубина души. В евангельском чтении Пепельной среды «Бог, Который в тайне» и прозревает тайное наполнение наших сердец, призывает нас к преобразованию тайников нашей души, чтобы стать угодными Ему. Но что для нас наше «тайное»? Проникновение в свое «тайное», едва постижимое, в котором так часто скрывается грех или его инспирации – это и есть покаяние. Это «тайное» необходимо вывести на свет и представить «Видящему тайное» для его исправления и исцеления. Именно в этом заключается главный смысл Великого Поста.

(См. также Послание Папы Франциска на Великий Пост 2017 года)

«Сибирская католическая газета» желает всем братьям-христианам благодатного Поста