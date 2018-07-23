Начался процесс беатификации о. Педро Аррупе, генерального настоятеля Общества Иисуса с 1965 по 1983 г.

На встрече представителей высших учебных заведений иезуитов, которая состоялась в г. Бильбао (Испания), генеральный настоятель Общества Иисуса о. Артуро Соса SJ официально заявил, что начался процесс беатификации о. Педро Аррупе, генерального настоятеля Общества Иисуса с 1965 по 1983 г.

Отец Артуро Соса попросил участников сопровождать процесс беатификации своими молитвами и содействием в поиске лиц, которые могут предоставить какую-либо информацию о Педро Аррупе.

Если процесс беатификации достигнет своей цели и далее закончится канонизацией, Педро Аррупе станет третьим генералом Общества Иисуса, объявленным святым, наряду с Игнатием Лойолой и Франциском Борджа.

Источник: Общество Иисуса — Иезуиты в России и СНГ