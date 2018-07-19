Начался процесс беатификации Кьяры Петрилло

Через шесть лет после смерти Слуги Божьей Кьяры Корбелло Петрилло Римская епархия начала канонический процесс её причисления к лику блаженных. 28-летняя итальянка скончалась 13 июня 2012 года после отказа от лечения опухоли ради продолжения беременности.

История этой молодой женщины стала центром внимания общественного мнения и социальных сетей; на её похоронах в Риме кардинал-викарий Агостино Валлини назвал её «второй Джанной Береттой Моллой».

Со своим будущим мужем Энрико Петрилло (Enrico Petrillo) Кьяра познакомилась во время паломничества в Меджугорье; они поженились в 2008 году. На первом месяце замужества Кьяра забеременела Марией. Очень скоро ее дочери был поставлен страшный диагноз – анэнцефалия. У ребёнка не развилась черепная коробка. При таком диагнозе врачи часто рекомендуют аборт, но Кьяра и Энрико отказались прерывать беременность. После рождения Мария прожила 30 минут. «Никогда не забуду тот момент, когда я ее увидела, — свидетельствует Кьяра. — В тот момент я поняла, что мы связаны на всю жизнь, и вовсе не думала о том, что Мария пробудет с нами недолго. Я знала, что мы связаны на всю жизнь, потому что Мария – моя дочь. (…) Эти полчаса вовсе не показались мне короткими. Мне их никогда не забыть. Если бы я сделала аборт, то не думаю, что смогла бы вспоминать день аборта как праздник, как момент моего освобождения. Думаю, что я бы постаралась его забыть, как день огромного страдания. А вот день рождения Марии я смогу всегда вспоминать как один из самых прекрасных в моей жизни. Я смогу рассказать своим детям, которых Бог захочет нам даровать, что у них есть необыкновенная сестричка, и она молится за них на небесах».

Через несколько месяцев Кьяра снова забеременела. Но и на этот раз ультразвук показал дефекты развития плода. У сына полностью отсутствовали ноги. Молодые родители и на этот раз приняли ребенка со всей любовью. Сын Давиде тоже прожил недолго.

Многие пары после подобного опыта зареклись бы иметь детей, а, может, и покинули бы Церковь, сомневаясь в любви Бога. Но Кьяра и Энрико остались открытыми жизни, и через несколько месяцев они уже ждали третьего ребенка, Франческо. На этот раз сын был совершенно здоров, но на пятом месяце беременности Кьяре поставили диагноз «злокачественная опухоль языка».

Молодая мать тогда писала: «Господь просит нас и дальше доверять Ему: несмотря на рак, который у меня нашли несколько недель назад и который пытается омрачить страхом будущее. Однако мы продолжаем верить, что и на этот раз Бог совершит великие дела».

«Мирянка и мать семейства, супруга и мать с великой верой в Бога, — говорится в указе Римского викариата, — её приношение останется маяком надежды, свидетельством веры в Бога, Творца жизни, примером любви, превосходящей страх и смерть». Со временем растёт её репутация святости, теперь официально положено начало процессу беатификации и канонизации Слуги Божьей Кьяры Корбелло Петрилло, подчёркивается в документе. Римская епархия призывает всех верующих напрямую связаться с её администрацией или прислать в епархиальный трибунал Римского викариата информацию, «из которой можно будет каким-либо образом выявить сведения, благоприятные или противоречащие репутации святости Слуги Божьей».

В течение ближайших недель в епархиальный трибунал должны поступить оригиналы или заверенные копии всего, что было написано Кьярой Петрилло: не только опубликованные работы, уже собранные в подготовительных материалах процесса, но и «рукописи, дневники, письма и любые другие частные записи», которые молодая мать составляла в течение всей своей недолгой жизни.

Источник: Vatican News