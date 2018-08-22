На земле Святого Патрика: первые фото из Дублина
21 августа 2018 года в Дублине открылась IX Всемирная встреча семей, куда также приехали и семьи — делегаты из России. 25 августа к участникам форума должен присоединиться Папа Франциск.
В Дублине сейчас находится и ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт.
Его Преосвященство возглавляет Комиссию по делам семьи при Конференции Католических Епископов России. В поездке в Ирландию Владыку сопровождает эконом Курии Преображенской епархии протоиерей Иван Лега.
К сожалению, открытие форума омрачилось тем, что Ирландия решила не выдавать визы многим христианским семьям, заранее планировавшим поездку на это мероприятие. В частности, было отказано в визе семье Зуевых из Томска. Просим верных католиков помолиться об утешении всех тех, кто готовился, но по разным причинам так и не смог приехать в Дублин.
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По случаю открытия международного форума также призываем всех верных сопровождать эту всемирную встречу нашими общими молитвами:
Официальная молитва Всемирной встречи семей в Дублине
Боже, наш Отче,
мы все – братья и сёстры в Сыне Твоём Иисусе Христе,
мы все – одна семья в Духе Твоей любви.
Благослови нас радостью любить.
Сделай нас терпеливыми и добрыми, нежными и щедрыми,
открытыми для тех, кто нуждается.
Помогай нам жить в Твоём прощении и мире.
Окружи Своей милостивой заботой все семьи,
а особенно те, за которые мы теперь молимся:
(В короткой тихой молитве вверим Господу членов семей и других людей, называя их по именам)
Умножь в нас веру,
укрепи в нас надежду,
сохрани нас в безопасном пристанище Твоей отцовской любви.
Поддерживай в нас непрестанную благодарность за дар жизни,
которым Ты нас наделил.
Просим об этом через Иисуса Христа, Господа нашего.
Аминь.
Мария, наша Матерь и Заступница, молись за нас.
Святой Иосиф, отец и покровитель, молись за нас.
Святые Иоаким и Анна, молитесь за нас.
Святые Луи и Зели Мартен, молитесь за нас.
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Смотрите также первые фото, присланные участниками встречи из Дублина:
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