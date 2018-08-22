На земле Святого Патрика: первые фото из Дублина

21 августа 2018 года в Дублине открылась IX Всемирная встреча семей, куда также приехали и семьи — делегаты из России. 25 августа к участникам форума должен присоединиться Папа Франциск.

В Дублине сейчас находится и ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт.

Его Преосвященство возглавляет Комиссию по делам семьи при Конференции Католических Епископов России. В поездке в Ирландию Владыку сопровождает эконом Курии Преображенской епархии протоиерей Иван Лега.

К сожалению, открытие форума омрачилось тем, что Ирландия решила не выдавать визы многим христианским семьям, заранее планировавшим поездку на это мероприятие. В частности, было отказано в визе семье Зуевых из Томска. Просим верных католиков помолиться об утешении всех тех, кто готовился, но по разным причинам так и не смог приехать в Дублин.

***

По случаю открытия международного форума также призываем всех верных сопровождать эту всемирную встречу нашими общими молитвами:

Официальная молитва Всемирной встречи семей в Дублине

Боже, наш Отче,

мы все – братья и сёстры в Сыне Твоём Иисусе Христе,

мы все – одна семья в Духе Твоей любви.

Благослови нас радостью любить.

Сделай нас терпеливыми и добрыми, нежными и щедрыми,

открытыми для тех, кто нуждается.

Помогай нам жить в Твоём прощении и мире.

Окружи Своей милостивой заботой все семьи,

а особенно те, за которые мы теперь молимся:

(В короткой тихой молитве вверим Господу членов семей и других людей, называя их по именам)

Умножь в нас веру,

укрепи в нас надежду,

сохрани нас в безопасном пристанище Твоей отцовской любви.

Поддерживай в нас непрестанную благодарность за дар жизни,

которым Ты нас наделил.

Просим об этом через Иисуса Христа, Господа нашего.

Аминь.

Мария, наша Матерь и Заступница, молись за нас.

Святой Иосиф, отец и покровитель, молись за нас.

Святые Иоаким и Анна, молитесь за нас.

Святые Луи и Зели Мартен, молитесь за нас.

***

Смотрите также первые фото, присланные участниками встречи из Дублина: