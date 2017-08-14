На Западе растет число атеистов — бывших мусульман

Отказ от ислама в пользу атеизма мусульманами во Франции, а также в Великобритании, других европейских странах и даже в традиционно мусульманских становится все более массовым.

К такому выводу пришли участники международной конференции, организованной в конце июля в Лондоне Советом бывших мусульман Англии. При этом на форуме обращалось внимание, что обычно многие вероотступники скрывают свои истинные убеждения, так как их жизни угрожает опасность.

Международная конференция на тему свободы совести и убеждений прошла 22-24 июля 2017 года в Лондоне и, по словам организаторов, была «самым большим собранием бывших мусульман в истории». На форум прибыли участники из 30 стран, при этом большинство из них — бывшие приверженцы ислама.

Одним из пунктов программы был показ фильма «Неверующие в исламе», который в 2016 году сняла норвежский режиссер Дия Хан. В заключение форума в воздух выпустили 99 красных воздушных шариков в память о «жертвах, осужденных за отступничество».

Как утверждал французский социолог Усом Бентабе, «некоторые бывшие мусульмане становятся борцами против осуждения на смерть таких же как они вероотступников, другие называют себя только «вольнодумцами», не высказываясь официально о своих верованиях, а третьи отрицают сам термин «бывший мусульманин», подчеркивая, что живут как атеисты».

Французский социолог заметил, что атеизм в мусульманском мире растет и будет распространяться. Однако, как добавил эксперт, проблемой является смертная казнь для вероотступников, которая прописана в классическом исламском законе.

Совет бывших мусульман Англии был основан на Британских островах в 2007 г. по инициативе иранки Мириам Намаз и сегодня существует во многих европейских, а также некоторых исламских странах, сообщает Сatholic.by.