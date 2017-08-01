На Сицилии пройдёт конференция, посвящённая диаконату

Со 2 по 5 августа 2017 года в итальянской епархии Чефалу будет проходить научный симпозиум на тему: «Диаконы, готовые к гостеприимству и служению больным». Четырёхдневная встреча на Сицилии состоится под эгидой Итальянской общины диаконов и Департамента пастырского служения больным при Епископской конференции Италии. Об этом было сообщено на презентации, которая состоялась 21 июля в Зале имени Гульельмо Маркони, главном офисе Ватиканского радио.

По словам организаторов, симпозиум поможет углубить размышления о центральных аспектах диаконского служения, которое насчитывает 4.450 диаконов в 250 итальянских епархиях, и их число постоянно растёт; в одной только епархии Неаполя служат 300 диаконов.

Во время презентации на Радио Ватикана Энцо Петролино, президент Итальянской общины диаконов, отметил, что их церковное служение является «живой реальностью, особенно внимательной к таким злободневным чрезвычайным ситуациям, как миграция или положение пенсионеров, однако диакон никогда не заменит собой приходского священника». Диакон, подчеркнул Энцо Петролино, — это организатор служения, диаконии, к которой призваны все крещёные. Рост числа этих служителей Церкви не связан с нехваткой священников, но является ответом на особое призвание, и предстоящая конференция на Сицилии позволит подтвердить два столпа этого призвания: гостеприимство и служение — прежде всего больным.

По словам о. Кармине Ариче, главы Департамента пастырского служения больным при Епископской конференции Италии, милосердная любовь — это центральная черта диаконата, и её следует подтвердить на симпозиуме в Чефалу: «Папа Франциск сказал нам, что Церковь — это полевой госпиталь и, следовательно, диакон должен посвящать себя служению больным, быть на первой линии служителей милосердия».

В пятницу 4 августа на симпозиуме в Чефалу о. Кармине Ариче выступит с докладом о диаконском служении в многонациональном и многоконфессиональном контексте: «Для решения новых задач очень важно понять, каким образом можно быть знаком Божьей заботы о больных», — подчеркнул священник.

На предстоящей конференции будет также рассмотрена особая тема: супруга диакона. По словам президента Итальянской общины диаконов Энцо Петролино, «она является ключевой фигурой на пути распознавания».

Источник: Радио Ватикана