На Синоде епископов сформирован состав редакционной комиссии

Как было сообщено на брифинге в Ватикане 10 октября с.г., определен состав комиссии, которая займется редактированием Итогового документа XV Генеральной ассамблеи Синода епископов. В комиссию вошло пятеро Синодальных Отцов, представляющих пять континентов: от Африки — кардинал Питер Тарксон, префект Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию; от Америки — кардинал Карлос Агияр Ретес, архиепископ Мехико; от Азии — кардинал Освальд Грасиас, архиепископ Бомбея; от Европы — архиепископ-митрополит Кьети-Васто Бруно Форте; от Австралии — архиепископ Мельбурна Питер Эндрю Коменсоли.

Еще трех членов редакционной комиссии назначил лично Папа. Это — Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук; секретарь Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни отец Алешандри Ави Меллу; ответственный за пастырское попечение о призваниях в Конференции епископов Кубы отец Эдуардо Гонсало Редонда.

Кроме того, в состав комиссии вошли: Генеральный секретарь Синода кардинал Лоренцо Бальдиссери; Генеральный докладчик Синода кардинал Сержиу да Роша, архиепископ Бразилии, председатель Конференции епископов Бразилии; и два специальных секретаря: итальянские священники Джакомо Коста, SJ, и Россано Сола, SDB.

Источник: Vatican News