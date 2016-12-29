На Рождество в Ориссе 45 тысяч индуистов пришли поклониться Младенцу Иисусу

На Рождество в столице индийского штата Орисса Бхубанешваре около 45 тысяч индуистов посетили местный кафедральный собор, чтобы поклониться Младенцу Иисусу. В сообщении католического информационного агентства AsiaNews это событие названо историческим, поскольку в 2008 году этот штат был местом неслыханно жестоких преследований христиан.

По словам местного приходского священника о. Прасанны Прадхана, население Ориссы «питает глубокое уважение к Иисусу, Который рассеивает тьму раздора и разделения и укрепляет связи между людьми». Индийский священник отметил, что после сектантского насилия, развязанного индуистами летом 2008 года, «христианство в Ориссе стало наиболее известной религиозной конфессией». Тогда, в результате преследований, погибли около 100 человек и были разрушены 300 церквей и мест культа.

В орисском округе Кандхамал, наиболее пострадавшем от сектантских погромов, Рождественские праздники прошли в полной безопасности. По словам местных христиан, это стало возможным благодаря постоянному патрулированию полицейских, которые после тех трагических событий каждый год охраняют храмы, чтобы предотвратить любую возможную агрессию.

Архиепископ Каттака и Бхубанешвара монс. Джон Барва поблагодарил правительство штата за обеспечение защитой местных христиан, особенно в округе Кандхамал. «Рождество, — подчеркнул архиепископ, — говорит о Христе, о том, как Он уничижил Самого Себя, чтобы спасти грешников. Рождество возвещает о том, как Сын Божий стал человеком и как Он жил на земле. Рождество говорит о том, что Иисус совершил на Кресте и как Он победил смерть. Рождество говорит нам о том, как грешник может встретиться с Богом».

В столице штата Орисса 25 декабря было также днём, посвящённым заботе о бедных и нуждающихся. Миссионерки Милосердия — монашеской конгрегации, основанной святой Матерью Терезой ​​из Калькутты — раздавали горячую пищу для сотен обездоленных. По этому поводу региональная настоятельница сестра Оливе сказала: «Во время Рождества Иисуса все двери были закрытыми, никто не хотел Его принять. Когда мы раздаём еду бедным, то помним о фразе: ‘Служить человеку — это служить Богу’. Рождественский обед был пожертвован одним из местных предпринимателей, который каждые три месяца приходит в Дом сестёр с подарками для нуждающихся. В интервью агентству AsiaNews он отметил:

«Когда я вижу, что мой скромный жест вызывает улыбку на лицах детей-сирот и бедных, то я чувствую себя бесконечно счастливым. Каждая религия учит нас делать добро. Благотворительная деятельность позволяет нам расти в любви и единстве: таким образом, мы становимся проводниками мира и гармонии».

Источник: Радио Ватикана