На Рождество украинские телеканалы будут транслировать богослужения из Ватикана и Киева

Три украинских телеканала «Первый», «5» и «EWTN» в сотрудничестве с Католическим Медиа-Центром будут транслировать онлайн рождественские богослужения с Папой Франциском. Об этом сообщает КМЦ.

24 декабря в 22.30 в эфире покажут ночную Рождественскую Литургию под предстоятельством Святейшего Отца Франциска в базилике св. Петра.

25 декабря в 13:00 – Рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и всего мира «Urbi et Orbi» Святого Отца Франциска с площади св. Петра в Риме.



На телеканале EWTN (также будет транслироватся на странице facebook и канале Youtube):

24 декабря в 21:00 – Месса «Пастырка» (из конкафедрального собора святого Александра в Киеве).

25 декабря в 10.00 – Рождественская Месса под предстоятельством архиепископа Клаудио Гуджеротти, Апостольского нунция в Украине (из конкафедрального собора святого Александра в Киеве).

26 декабря o 13.00 – молитва «Ангелус» с Папой Франциском с площади св. Петра в Ватикане.



Телеканал EWTN также покажет трансляции:

1 января в 10.00 – торжественной Мессы в конкафедральном соборе св. Александра в Киеве

1 января в 13.00 – молитвы «Ангелус» с Папой Франциском с Площади св. Петра в Ватикане

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Напомним, ранее сообщалось о том, что начиная с этого года на Украине 25 декабря — праздник Рождества Господня по григорианскому календарю — будет нерабочим днём, наравне с 7 января, когда поместные общины восточного обряда отмечают торжество по юлианскому календарю. Такое решение было принято украинской Верховной Радой, которая внесла изменения в Трудовой кодекс относительно праздничных и нерабочих дней.