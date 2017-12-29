На Рождество Община Святого Эгидия собрала на обед более 200.000 бедных

На Рождество Община Святого Эгидия пригласила на праздничные обеды тысячи бездомных, мигрантов, заключённых, стариков и беспризорных детей. Праздничные встречи прошли в римской общине при базилике Санта-Мария-ин-Трастевере, в сотне других итальянских городов, в Азии, Африке и Латинской Америке.

Волонтёры из католической общины пригласили около 60.000 нуждающихся в Италии и более чем 200.000 бедных в 70 странах на всех континентах. За праздничными трапезами не было разницы между тем теми, кто помогал, и теми, кому была предназначена эта помощь. Обеды прошли и в итальянских пенитенциарных заведениях: в 55 тюрьмах для 5.500 заключённых. 26 декабря волонтёры общины устроили праздничный обед в римской тюрьме «Regina Coeli».

Рождественские трапезы стали возможными благодаря помощи многочисленных друзей Общины Святого Эгидия; эти ставшие традиционными встречи дарят семейное тепло многим одиноким людям, передают послание мира и солидарности, противостоя любым разделениям и безразличию. Рождественские встречи позволяют всем людям доброй воли поспешить на помощь слабым и строить более человечный и пригодный для жизни мир.

Источник: Радио Ватикана