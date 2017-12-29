На Рождество Община Святого Эгидия собрала на обед более 200.000 бедных

На Рождество Община Святого Эгидия собрала на обед более 200.000 бедных

Декабрь 29, 2017

На Община Святого Эгидия пригласила на праздничные обеды тысячи бездомных, мигрантов, заключённых, стариков и беспризорных детей. Праздничные встречи прошли в римской общине при базилике Санта-Мария-ин-Трастевере, в сотне других итальянских городов, в Азии, Африке и Латинской Америке.

Волонтёры из католической общины пригласили около 60.000 нуждающихся в Италии и более чем 200.000 бедных в 70 странах на всех континентах. За праздничными трапезами не было разницы между тем теми, кто помогал, и теми, кому была предназначена эта помощь. Обеды прошли и в итальянских пенитенциарных заведениях: в 55 тюрьмах для 5.500 заключённых. 26 декабря волонтёры общины устроили праздничный обед в римской тюрьме «Regina Coeli».

Рождественские трапезы стали возможными благодаря помощи многочисленных друзей Общины Святого Эгидия; эти ставшие традиционными встречи дарят семейное тепло многим одиноким людям, передают послание мира и солидарности, противостоя любым разделениям и безразличию. Рождественские встречи позволяют всем людям доброй воли поспешить на помощь слабым и строить более человечный и пригодный для жизни мир.

 

Источник: Радио Ватикана

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