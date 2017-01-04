На Рождество «Каритас» Хошимина организовал помощь для 3 тысяч детей-инвалидов и бездомных

На Рождество католический благотворительный фонд «Каритас» города Хошимина организовал специальные торжества для тысяч нуждающихся детей, которые живут в пастырском Центре этого крупнейшего вьетнамского города. 453 социальных работников были рядом с тремя тысячам детей, чтобы вместе отпраздновать Рождество Иисуса.

Сестра Анна — одна из монахинь, работающая в пастырском Центре — в интервью отметила: «На Рождество мы служили 125 детям с тяжелыми формами инвалидности, 485 глухим, 265 слепым, а также более двум тысячам детей, которые проживают в помещениях, предоставленных для них епархией. Нам помогали волонтёры из социальных служб, преподаватели и монахини, которые работают с этими детьми уже в течение многих лет».

На праздники в пастырском Центре были открыты небольшие магазины по продаже поделок, изготовленных детьми-инвалидами. С течением времени эта структура стала важным местом, где ребята могут обмениваться опытом и приобретать новые навыки. Хунг, один из сотрудников местного «Каритас» рассказал, что на Рождество здесь были поставлены 33 продуктовые лавки, 10 ларьков игрушек и 10 сувенирных отделов. Таким образом, покупатели могли принять участие в благотворительных инициативах помощи нуждающимся. Пастырской центр города Хошимин принимает детей всех религий, и его миссией является образование и воспитание детей с ограниченными возможностями.

Во время Рождественских праздников социальным работникам помогали также некоторые волонтёры-защитники окружающей среды; один из них отметил, что его организация «собрала, записала и классифицировала сотни килограммов отходов. Благодаря этой деятельности мы смогли финансово помочь детям-инвалидам. В Хошимине есть десятки тысяч маленьких несчастных, которые не имеют никакого пропитания. Мы стараемся помогать им как материально, так и психологически».

Источник: Радио Ватикана