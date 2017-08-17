На ремонт собора Парижской Богоматери требуются десятки миллионов евро

Парижская общественность, знатоки и защитники исторического и архитектурного наследия Франции считают, что над собором Парижской Богоматери нависла угроза медленного, но верного прихода в упадок, передает портал Rublev.com.

«Собор находится в таком состоянии, когда его главные элементы в скором времени не смогут выполнять свои функции, и под угрозой окажется стабильность всего строения», — цитирует издание представителя главного католического храма Франции Андре Фино.

По подсчетам экспертов, для того, чтобы этого не произошло, в ближайшие 20 лет потребуется 100 миллионов евро и еще 50 миллионов в последующие десять.

Отмечается, что в последнее десятилетие ХХ века на восстановительные работы уже были выделены немалые средства. Основные работы коснулись западного «парадного» фасада строения.

Целый ряд старинных водостоков, увенчанных головами мифических горгулий, заменили в качестве временной меры на трубы из полихлоридвинила. Сами же горгулии, как и ряд других отвалившихся архитектурных элементов Нотр-Дам, сложены на внутреннем дворе.

Дожди, загрязнение атмосферы, температурные колебания с каждым годом наносят собору все более ощутимые удары, пишет газета.

В плачевном состоянии находится 93-метровый шпиль, возвышающийся над собором. Его стреловидное основание покрыто плитами из свинца, которые во многих местах прохудились и пропускают влагу, разъедающую дубовые балки XII-XIII веков. Серьезной реставрации требуют также аркбутаны — наружные подпорные арки, своего рода «несущий скелет» Нотр-Дам.

На реставрационные работы в Нотр-Дам готовы выделять ежегодно по два миллиона евро. Однако, как считают специалисты, этого явно недостаточно. Недавно для решения финансовых проблем было решено привлечь меценатов, был создан фонд «Будущее наследия Парижа», который уже обратился с призывом собирать средства к католикам в других странах, в частности в США.

Считается, что ответственность за поддержание таких памятников, как Нотр-Дам, лежит на государстве. По существующему во Франции закону от 1905 года он, будучи национальным достоянием, является его собственностью, а Католической церкви передано право на вечное и безвозмездное пользование.

Хотя Нотр-Дам и посещают ежегодно порядка 13 миллионов человек, как туристов, так и верующих, он — действующий храм со всеми свойственными ему функциями и богослужениями.



Один из символов французской столицы

Как считают современные археологи, на месте Нотр-Дам-де-Пари находились четыре различных храма: раннехристианская церковь IV века; меровингская базилика; каролингский собор (перестроен после пожара в 857 г. и романский кафедральный собор. Последний был разрушен до основания, а его камни строители использовали в фундаменте нынешнего сооружения.

Строительство началось в 1163 году, при Людовике VII. Первый камень в фундамент собора заложил папа Александр III, посещавший в то время Париж. Сам проект инициировал парижский епископ Морис де Сюлли в начале своей деятельности на этом посту.

Стены соборного хора возвели к 1177 году. Главный алтарь собора торжественно освятил 19 мая 1182 года легат Папского престола Анри, кардинал-епископ Альбано.

В 1185 году богослужение в соборе совершил Иерусалимский патриарх Гераклий.

Возведение собора продолжалось: в 1196 году, когда собор получил по завещанию умершего епископа Мориса де Сюлли 100 ливров для свинцовой крыши, неф здания был почти закончен. Строительство западного фасада, будущего центрального входа, с его отличительными двумя башнями, началось около 1200 года. В 1208 году снесли ближайшие к собору дома, мешавшие строительству.

В 1240 году было окончено строительство южной колокольни, тогда же было принято решение отказаться от идеи завершения башен шпилями. Северная башня была достроена в 1250 году.

В 1315 году была закончена внутренняя отделка, а весь собор — в 1345 году. В 1351 году завершили ограждение, изолировавшее литургический хор, где заседали на откидных креслах каноники. После этих значительных работ, если не считать более мелких модификаций, собор оставался нетронутым вплоть до XVIII века.

В 1708-1725 годы архитектор Робер де Кот полностью переработал соборный хор — пространство перед главным алтарем.

К началу XIX века собор находился в плачевном состоянии, ставился вопрос о его сносе.

В 1831 году французский писатель Виктор Гюго опубликовал роман «Собор Парижской Богоматери», главной целью которого было привлечение внимания к запустелому собору.

Реставрация началась в 1841 году под руководством архитектора Виолле-ле-Дюка (1814-1879). Восстановление здания и скульптур, замена разбитых статуй и сооружение знаменитого шпиля длились 23 года. В это же время были снесены постройки, примыкавшие к собору, в результате чего перед его фасадом образовалась нынешняя площадь.

Главными создателями Нотр-Дам считаются два архитектора — Жан де Шель, работавший с 1250 по 1265 год, и Пьер де Монтрей (создатель Святой капеллы), руководивший работами в 1250-1267 годы.

В строительстве собора принимало участие много разных архитекторов, о чем свидетельствуют отличающиеся стилем и разные по высоте западная сторона и башни.

Собор с его великолепным внутренним убранством в течение многих веков служил местом проведения королевских бракосочетаний, императорских коронаций и национальных похорон. В 1302 году в нем впервые собрались Генеральные Штаты — первый парламент Франции. Здесь отслужил благодарственный молебен Карл VII (1447), коронованный в Реймсе. А за шесть дней до Варфоломеевской ночи — 18 августа 1572 года состоялась свадьба Генриха, короля Наварры, и сестры французского короля Маргариты де Валуа.

Нотр-Дам-де-Пари служит кафедральным собором архиепархии Парижа, здесь находится кафедра парижского архиепископа. В торжественных случаях парижский архиепископ возглавляет литургические службы в соборе. Священник, ответственный за богослужебную деятельность в соборе, назначается архиепархией и носит титул ректора собора.

Богослужения в соборе совершаются регулярно, в будние дни и в субботу ежедневно проходят четыре мессы и служба вечерни, в воскресенье — пять месс, утреня и вечерня. Часть из них проходит на главном алтаре собора, часть в капеллах. Вечерняя воскресная месса проходит на главном алтаре и, как правило, возглавляется архиепископом.

Собор Парижской Богоматери — один из пяти храмов Парижа, носящий почетный титул малой базилики.

В соборе хранится одна из великих христианских святынь — Терновый венец Иисуса Христа.