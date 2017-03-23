На пороге своего 90-летия Бенедикт XVI сохраняет хорошую форму – секретарь почетного Папы

Почетный Папа Бенедикт XVI, которому на Пасху исполнится 90 лет, сохраняет отличную для своего возраста форму. Об этом рассказал в интервью Радио Ватикана, на которое ссылается американский сайт Crux, личный секретарь Папы Ратцингера архиепископ Георг Генсвайн.

Единственная серьезная проблема со здоровьем, которое испытывает Бенедикт, – это болезнь ног: он может передвигаться или при помощи ходунков, или с посторонней помощью.

«Папа Бенедикт – в хорошей форме, — свидетельствует Генсвайн, занимающий также пост префекта Папского дома. – Он сохранил ясный и живой ум. Он принимает участие во всем – читает, молится, слушает музыку, принимает посетителей. Каждый день он совершает маленькую прогулку, во время которой молится по розарию. Таким образом, можно сказать, что сегодня он делает то же, что делал сразу после ухода на покой».

Немецкий архиепископ отметил, что почетный понтифик, как и прежде, очень любит читать, но не стал рассказывать, какая именно книга лежит сейчас у него на столе.

«Конечно, он остается богословом, — сказал Генсвайн. – Но это не значит, что он читает исключительно богословские труды. Я не стану выдавать его секреты, но скажу, что его интересы – очень широкие».

Помимо чтения 89-летний иерарх смотрит телевизор – в том числе новостные программы.

«Когда приезжает его брат [93-летний монсеньор Георг Ратцингер], они смотрят новости на немецком, — продолжил Георг Генсвайн. – А когда брата нет, он смотрит итальянские программы – ведь он живет в Италии».

Кроме того, Йозеф Ратцингер ежедневно читает ватиканскую газету «Оссерваторе Романо» и другие СМИ, которые позволяют ему быть в курсе мировых событий.

Что касается гостей, которых принимает почетный Папа, то речь идет о представителях «разных стран, разных возрастов, разных профессий». «Некоторые из них – старые знакомые понтифика, другие видятся с ним впервые, — продолжил Генсвайн. – Просьб о встрече очень много, и он его рабочий день оказывается ненормированным!»

По словам папского секретаря, Йозефу Ратцингеру очень помогает упорядоченный режим дня, где каждое утро начинается с мессы. За воскресными мессами почетный понтифик произносит проповеди для тех, кто живет вместе с ним в маленьком монастыре на территории Ватиканских садов. Это сам архиепископ Генсвайн и немногочисленные женщины – члены общины посвященной жизни «Memores Domini», связанной с движением «Comunione e Liberazione».

«Мы с большим вниманием слушаем его проповеди – ведь он говорит экспромтом. Иногда он делает какие-то заметки, готовясь к проповеди, но проповедует без бумажки», — рассказал Георг Генсвайн. При этом, добавил немецкий архиепископ, планов публиковать эти проповеди Бенедикта XVI пока нет.

Источник: Благовест-инфо