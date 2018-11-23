На площади Святого Петра установлена рождественская елка

Утром 22 ноября на площади Святого Петра в Ватикане была установлена рождественская елка высотой в 21 метр. На это раз елка подарена итальянской епархией Конкордия-Порденоне. Ее украшением займутся технические службы Губернаторства Града Ватикан в сотрудничестве с фирмой Osram, монтирующей энергосберегающую осветительную систему последнего поколения. Елка размещается рядом с макетом яслей, который в этом году будет сооружен из песка, согласно принятой в венецианском округе традицией. Композиция яслей займет пространство в 25 кв.м., ее длина — 16 метров, высота — 5 метров, глубина — 6 метров.

Церемония освящения елки и яслей намечена на 7 декабря. Эти атрибуты праздника будут украшать главную площадь Ватикана вплоть до 13 января — дня окончания Рождественского времени.

По материалам Vatican News