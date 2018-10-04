На первом заседании XV Генеральной ассамблеи Синода епископов Папа призвал к диалогу между поколениями

Словами благодарности всем присутствующим и тем, кто в течение двух лет занимался подготовкой XV Генеральной ассамблеи Синода, Папа Франциск начал свою речь на ее первом заседании. «Ваше участие, — сказал Папа, обращаясь к молодежи, — наполняет радостью и надеждой»., — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Проходящий Синод является прежде всего моментом обмена, подчеркнул Святейший Отец, и призвал всех «говорить с мужеством и парресией, соединяя свободу, истину и любовь». «Только благодаря диалогу мы можем расти. Честная, прозрачная критика конструктивна, она помогает, в отличие от бесполезных разговоров, сплетен, домыслов или предубеждений», — подчеркнул он. «Мужественному слову должно соответствовать смиренное слушание», — сказал далее Папа, добавив, что это означает также «взять слово и сделаться голосом многочисленных молодых людей во всём мире, которых здесь нет». Диалог же подразумевает «открытость к новизне, готовность изменить собственное мнение благодаря тому, что мы услышим от других».

Синод является «церковной практикой распознавания». Ее не следует понимать как «технику организации или как моду данного понтификата»: речь идет о «внутренней расположенности, которая коренится в акте веры». «Распознавание – это метод и в то же время поставленная нами цель: оно основано на убежденности, что Бог действует в истории мира, в событиях жизни, в людях, которых я встречаю и которые со мной говорят. Вот почему мы призваны вслушиваться в то, что нам советует Дух, часто непредсказуемыми способами и в непредсказуемых направлениях», — сказал Папа.

Именно эта убежденность побудила Папу распорядиться о том, чтобы через каждые пять докладов соблюдалось трехминутное молчание: таким образом каждый сможет вслушаться в эхо услышанного, отзывающееся в сердце.

«Мы – знамение Церкви, которая слушает и пребывает в пути», — подчеркнул Епископ Рима и призвал «оставить предубеждения и стереотипы». «Отношения между поколениями – это почва, на которой предубеждения и стереотипы произрастают с баснословной легкостью, так что иногда мы даже этого не замечаем. Молодые склонны считать старших отжившими; старшие склонны считать, что молодежь неопытна, а они знают ее и прежде всего знают, какой ей быть и как себя вести. Всё это может поставить мощную преграду диалогу и встрече между поколениями. Большинство присутствующих не принадлежат к молодому поколению, поэтому мы, разумеется, должны быть внимательны прежде всего к риску повести речь о молодых, отталкиваясь от устаревших категорий и ментальных схем». Папа отметил, что первые упоминания о конфликте поколений восходят к трехтысячелетней давности: на древневавилонском глиняном сосуде была обнаружена надпись, гласившая, что молодежь безнравственна и не способна сохранить культуру народа.

Что касается молодых, то они должны преодолеть искушение не слушать старших и считать пожилых чем-то древним, минувшим и скучным: было бы безумием всегда начинать с нуля, как будто жизнь возникает только с появлением каждого из нас. Пожилые люди – это «корни общества, пульс нашей цивилизации», — подчеркнул Папа, отметив, что пренебрежение пожилыми – это признак уступки мирскому менталитету, «пожирающему наши дома изнутри». Презрение к сокровищнице опыта старших поколений ведет к саморазрушению, заявил Святейший Отец. Необходимо избавиться от вируса самодостаточности и поспешных выводов, характерных для многих молодых людей. «Если в доме твоем нет старика, — гласит египетская мудрость, — купи его, потому что он тебе понадобится». Отказ от того, что передавалось веками, ведет лишь к дезориентации.

Затем Папа перешел к теме клерикализма, который «рождается от элитарного и эксклюзивистского взгляда на призвание и интерпретирует полученное служение как власть, а не как бескорыстное и щедрое служение». «Клерикализм – это извращение и корень многочисленных зол в Церкви», — констатировал он. Папа выразил надежду, что «Синод разбудит наши сердца». Настоящее, в том числе и в Церкви, наполнено трудностями и проблемами. Но «вера говорит нам, что это также кайрос, в котором Господь выходит нам навстречу, чтобы любить и призвать к полноте жизни. Будущее не является страшной угрозой, но временем, которое Господь обещает нам для того, чтобы мы ощутили общение с Ним, с братьями и со всем творением», — подчеркнул Папа и пригласил не соблазняться «пророчествами несчастий», но быть «частыми посетителями будущего», взращивая мечты, пробуждая надежду и доверие, перевязывая раны и завязывая отношения, учась друг у друга и созидая «позитивное воображение».