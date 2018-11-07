На общей аудиенции Папа Франциск размышлял о заповеди «Не укради»

Продолжая цикл катехез на тему Декалога, Папа Франциск на общей аудиенции в среду 7 ноября рассуждал о 7-ой заповеди «Не укради», начав свое размышление цитатой из Первого Послания Святого Апостола Павла к Тимофею: «Мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. ˂…˃ А желающие обогащаться впадают в искушение… ибо корень всех зол есть сребролюбие»

Сообщает корреспондент русскоязычной службы Vatican News Ольга Сакун:

Когда мы говорим о 7-ой заповеди, мы обычно связываем ее с темой воровства и уважения к чужой собственности. Ни одна культура не допускает присвоения чужих благ, отметил Папа, и пригласил к более широкому взгляду на эту заповедь, сосредоточенному на теме собственности в свете христианской мудрости. Социальная доктрина Церкви утверждает о всеобщем предназначении благ. Однако Божественное провидение не предоставило мир «в комплекте»: в нем существуют различия, различные условия жизни, различные культуры, — для того чтобы люди жили, заботясь друг о друге.

«Мир богат ресурсами, чтобы всем обеспечить первоочередные блага. Однако многие живут в возмутительной бедности, а ресурсы, используемые без каких-либо критериев, портятся… Если на земле есть голод, то не потому, что не хватает еды! Наоборот, в интересах рынка ее иногда даже уничтожают, выбрасывают. То, чего не хватает, — это свободное и дальновидное предпринимательство, которое обеспечивало бы надлежащее производство, а также позиция солидарности, гарантирующая справедливое распределение».

Согласно Катехизису Католической Церкви, человек, пользуясь благами, должен рассматривать вещи, которыми он законно обладает, не как свою исключительную собственность, но также как собственность общины. Собственность на определенное благо делает его обладателя управляющим, поставленным Провидением. Поэтому никто не является абсолютным господином благ, но обладание ими подразумевает ответственность. «Если же я не способен делиться, значит, вещь обладает мною, я ее раб», – пояснил Папа Франциск и подвел итог сказанному:

«ʺНе крадиʺ означает ʺлюби с помощью свои благ, пользуйся своими средствами, чтобы любить так, как можешьʺ. Тогда твоя жизнь будет добродетельной, а обладание станет поистине даром. Ибо жизнь – это время не для обладания, но для любви».