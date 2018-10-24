На общей аудиенции Папа Франциск размышлял о 6-й заповеди, сделав акцент на верности

24 октября на традиционной Общей аудиенции по средам Папа Франциск продолжил цикл катехез, посвященных Декалогу, размышляя на этот раз о 6-й заповеди, гласящей: «Не прелюбодействуй».

Прежде всего, Святейший Отец отметил, что любовь не может продолжаться только до тех пор, пока это «удобно», поскольку сущность любви как раз и состоит в том, чтобы не искать пользы для себя самого. В Катехизисе Католической Церкви на этот счет говорится: «Любовь должна быть постоянной. Она не может быть ‘на время’. Верность — это черта свободных, стабильных, ответственных человеческих взаимоотношений». Там, где нет верности, невозможна дружба. Истинная любовь была явлена Иисусом Христом. Он живет безмерной любовью Отчей, а потому становится для нас верным Другом. Он принимает нас и тогда, когда мы отклоняемся от истинного пути. Он постоянно желает нам добра, даже если мы этого и не заслуживаем. Человеку очень нужно, чтобы кто-то любил его вот так, без всяких условий. Если же он не находит такой любви, то остается в значительной мере нереализованным, не всегда отдавая себе в этом отчет. И стремится заполнить образовавшуюся пустоту суррогатами, удовлетворяясь компромиссными и пошлыми отношениями, лишь имеющими вид любви. «Рискованно называть ‘любовью’ временные и непостоянные отношения, обманывать себя, полагая будто это и есть свет жизни, тогда как в лучшем случае это только отблеск», — подчеркнул Понтифик.

Далее он обратил внимание на переоценку значимости физической привлекательности, которая, «будучи сама по себе даром Божьим, призвана прокладывать путь подлинным личным отношениям, основанным на верности». Здесь Папа Франциск напомнил поучение своего предшественника, св. Иоанна Павла II, призывавшего отдавать должное ценности тела и всего с ним связанного.

По словам Епископа Рима, призвание к жизни в браке предусматривает глубокое распознавание качества отношений, складывающихся между женихом и невестой, что также требует достаточного времени на подготовку и проверки подлинности чувств. Суженые должны всё яснее осознавать, что их отношения находятся в руках Божьих. Нельзя обещать друг другу «верность в счастье и несчастье, в здоровье и болезни, любовь и уважение во все дни жизни», лишь полагаясь на свою добрую волю в надежде, что «всё образуется». Нет, отношения вступающих в брак призваны строится на крепком основании верной Божией Любви! «Вот почему, прежде чем приступить к таинству Бракосочетания, — продолжил Святейший Отец, — необходимо пройти надлежащую подготовку. Я бы назвал ее ‘катехуменатом’, ибо здесь на кону стоит сама жизнь в любви, а с любовью не шутят. Нельзя сводить ‘подготовку к бракосочетанию’ к трем-четырем занятиям в своем приходе. Нет! Это не подготовка, а фикция! Ответственность в данном случае ложится на настоятеля и епископа, допускающих подобные вещи. Подготовка должна носить постоянный характер и быть достаточно длительной. Ведь речь идет не о формальном акте, а о Таинстве! А к Таинству следует готовиться в настоящем катехуменате».

Папа Франциск отметил, что существует множество форм прелюбодеяния, от которых может уберечь верное следование 6-й заповеди. Верность, — добавил он, — это образ жизни, и она проявляется во всём: во всех поступках, словах и мыслях человека. «Но, чтобы жить такой прекрасной жизнью, недостаточно сил одной только нашей человеческой природы, необходимо, чтобы вошла в нашу жизнь и нас ‘заразила’ верность Божия. Шестая заповедь побуждает нас обратить свой взгляд ко Христу. Это Он Своей верностью может забрать у нас сердце, склонное к прелюбодеянию, и подарить нам верное сердце. В Нём и только в Нём живет любовь без оговорок и колебаний, полный и безусловный дар, желание безоговорочно принимать нас», — констатировал Святейший Отец.

В заключение Понтифик отметил, что истинный источник верности мы можем найти в Смерти и Воскресении Иисуса Христа, а постоянство отношений — в Его безусловной любви. «От единства с Ним, с Отцом, со Святым Духом происходит и единство между нами, происходит наша способность проживать свои отношения в верности», — сказал Папа Франциск.

По материалам Vatican News