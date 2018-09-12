На общей аудиенции 12 сентября Папа Франциск продолжил свои размышления о Десяти Заповедях

На традиционной общей аудиенции по средам, прошедшей 12 сентября на площади Св. Петра, Папа Франциск продолжил цикл своих катехитических размышлений о Десяти Заповедях, заметив в самом начале, что версия Декалога, помещенная в Книге Исход, почти идентична другой его версии из Книги Второзакония. Но при этом имеют место различия в тексте третьей заповеди, там, где речь идет о субботнем покое. В первом ее варианте в качестве причины постановления об обязательном отдыхе указано благословение Богом творения, а во втором – освобождение из Египетского рабства: в этот день должны были воздерживаться от работы и праздновать как раб, так и его господин, отмечая Пасху освобождения. «Рабы не могут отдыхать по самой своей сути, — сказал далее Святейший Отец. – Однако имеет место множество разновидностей рабства, как внешнего, так и внутреннего. Имеет место внешнее принуждение, насильственно искалеченная жизнь, прочие формы несправедливости. Но существует и внутреннее порабощение, формой которого может быть, скажем, психическая заторможенность, комплексы, ограничения, связанные с чертами личного характера и т.д. Возможен ли в таких обстоятельствах подлинный отдых? Может ли оставаться свободным порабощенный и угнетенный человек? Может ли быть свободной личность, мучимая внутренними противоречиями?»

На сформулированные так вопросы Папа ответил положительно, сославшись при этом на примеры людей, сумевших отстоять свою внутреннюю свободу даже в условиях тюремного заключения, таких как св. Максимилиан Кольби и кардинал Нгуен Ван Тхуан. Другой пример – немощные физически, но открытые милосердию и способные щедро делиться им люди. «Именно Божие милосердие делает нас свободными», — подчеркнул понтифик.

«Так что же это такое, истинная свобода? — продолжил он – Может быть, это свобода выбора? Разумеется, это – неотъемлемая часть свободы, и мы стремимся сделать так, чтобы она была гарантирована каждому человеку. Но при этом мы знаем, что, чтобы быть подлинно свободным и счастливым, недостаточно делать что хочется. Истинная свобода – это нечто неизмеримо большее. Таким же образом существует рабство, способное поработить сильнее, чем тюремное заключение, сильнее, чем ввергающее в панику бедствие, сильнее, чем всякого рода диктатура. Это – рабство у собственного “я”. Я имею в виду людей, которые постоянно, на протяжении всего дня, так сказать, разглядывают себя в зеркало, восхищаясь собой, своим “я”. Их эго доминирует и над их физической природой. Они – пленники собственного “я”. Эго и становится тем палачом, что изгаляется над человеком, где бы тот не находился, ввергая его в тягчайшее порабощение, чье имя – “грех”. Это – не просто случайное нарушение кодекса, а жизненное крушение, состояние рабства».

«Алчные, жадные, неуживчивые, гневливые, завистливые, ленивые, гордые люди – это и есть рабы собственных страстей, кои их тиранят и мучат», — добавил Папа Франциск, отмечая, что для алчного и жадного человека нет отдыха и покоя: его постоянно терзают какие-то заботы, снедает тревога за состояние имущества, кое у него в собственности; жжет огонь гнева и гложет червячок зависти, чем разрушаются его отношения с другими людьми; лень лишает жизненных сил, а эгоцентризм делает одиноким. «Дорогие братья и сестры, так кто же воистину раб? Кто не знает отдыха? Это тот, кто не умеет любить! И все эти страсти, грехи, эгоизм отдаляют нас от любви, делают неспособными любить. Мы становимся рабами себя самих и, тем самым, лишаемся способности любить, ибо любовь всегда направлена на других людей», — констатировал Папа.

«Третья заповедь, предписывающая праздновать освобождение через отдых, в понимании нас, христиан – это пророчество Господа Иисуса. Это Он уничтожает наше внутреннее рабство и делает нас способными любить. Подлинная любовь есть подлинная свобода, коей мы избавляемся от жажды властвовать, в коей восстанавливаем отношения, обретаем способность принимать и ценить ближнего, претворяем в благой дар любые трудности и учимся созидать единство. Любовь способна сделать свободным даже узника, находящегося в местах заключения, даже слабого и ограниченного человека», — подвел итог Святейший Отец.

В заключение он напомнил, что 12 сентября Церковь литургически вспоминает Пресвятое Имя Марии, и в связи с этим призвал к размышлению о величайшем замысле Бога, касавшемся Пресвятой Девы, и об Ее ответе любви, коим Она включилась в Божие дело Спасения.

По материалам Vatican News