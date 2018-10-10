На общей аудиенции 10 октября Папа Франциск размышлял о заповеди «Не убий»

Свою очередную катехезу на традиционной общей аудиенции по средам Епископ Рима посвятил 5-й Божией Заповеди, гласящей «Не убий». Эта заповедь помещена во второй скрижали Декалога, где речь идет о взаимоотношениях с ближними и приводится в крайне лаконичной и категоричной формулировке, подобной непробиваемой стене, защищающей самую главную ценность межчеловеческих отношений – ценность жизни.

По убеждению Папы, всё зло в мире происходит от презрения к жизни, что и проявляется в войнах, деятельности эксплуатирующих людей организаций, разрушении природной среды, в культуре отчуждения, в системах, оценивающих человеческую жизнь исключительно в категориях извлекаемой прибыли, вследствие чего значительная часть человечества вынуждена прозябать в нищете. Этот же враждебный жизни подход позволяет умерщвлять ребенка в чреве матери якобы ради защиты прав других людей. «Но как же можно считать терапевтическим, цивилизованным, да даже просто человечным деяние, следствием которого становится уничтожение невинной и беззащитной жизни в самом ее начале? Я спрашиваю вас: разве это правильно, убивать жизнь, чтобы решить таким образом какую-то свою проблему?» — воскликнул Святейший Отец.

Далее Папа отметил, что главная причина такого отношения к жизни – это страх принять нового человека, что составляет проблему для индивидуалиста. Как быть родителям, которым сообщили, что их ребенок родится инвалидом? В такие случаях, дабы справиться с естественным страхом, необходима поддержка и помощь со стороны близких людей. Но вместо этого тут же звучат советы поскорее прервать беременность и избавиться от ребенка. «Между тем, — подчеркнул Папа, — больной ребенок, как и каждый человек на земле, оказавшийся в нужде, например, старик, которому нужен уход, или многочисленные бедняки, изо всех сил пытающиеся выжить, на самом деле является не проблемой, а Божьим даром, вырывающим меня из моего эгоцентризма и помогающим мне возрастать в любви». Только таким образом и можно прорвать круг самоизоляции и открыть для себя радость любви.

Пренебрежение ценностью человеческой жизни исходит от идолов мира сего, коими являются деньги, власть и успех. Понтифик назвал их «ложными параметрами оценки жизни». На самом же деле единственная подлинная мера жизни – это любовь Божия, для которой ценна любая жизнь. В этой связи Папа процитировал Книгу Премудрости Соломона, в которой говорится о Боге, «Который любит жизнь». Именно отсюда и проистекает заповедь «Не убий».

«Тайна жизни, — продолжил он, — раскрыта нам в отношении к ней Сына Божия, ставшего человеком вплоть до принятия самоуничижения, немощи, нищеты, страданий на кресте. В каждом больном ребенке, в каждом отчаявшемся мигранте, в каждом хрупком проявлении жизни, жизни, находящейся под угрозой, взыскует нас Иисус Христос, взыскует нашего сердца, чтобы открыть нам радость любви». Необходимо принимать любую жизнь, поскольку мы не имеем права пренебрегать тем, что возлюбил Бог.

«Мы призваны громко заявить всем живущим на свете людям: не пренебрегайте жизнью! Не пренебрегайте жизнью других людей и своей собственной жизнью, ибо и ее тоже касается заповедь “Не убий”. Сколь многим молодым людям мы должны сказать: не пренебрегайте своей жизнью! Перестаньте отрекаться от дела Божия! Ведь ты – это и есть дело Божие! Не недооценивай себя, не пренебрегай собой, попадая в различные зависимости, калечащие тебя и ведущие к смерти!» — призвал свою аудиторию Папа Франциск. Нельзя оценивать свою жизнь по обманчивым критериям мира сего необходимо принимать себя и других во имя Отца, сотворившего человека и пославшего к нему Своего Сына.

В завершение катехезы Святейший Отец привел слова из Евангелия от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3,16).

Источник: Vatican News