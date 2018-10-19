На Мессе в праздник Св. Евангелиста Луки Папа Франциск рассуждал о различных формах бедности

18 октября, в день литургического поминовения Святого Евангелиста Луки, на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы, Папа Франциск говорил о трёх формах бедности, которой должен быть открыт каждый ученик Иисуса.

В чтении дня из Евангелия от Луки Христос посылает с миссией благовестия 72 ученика, и в дорогу – по наставлению Спасителя – они не должны брать с собой «ни мешка, ни сумы, ни обуви». Господь хочет, чтобы ученики шли стезями бедности, и этот путь проходит через сердце, не привязанное к деньгам, накоплениям и роскоши: по словам Святейшего Отца, таково условие благовестия и самый первый этап евангельской нищеты, при которой материальные блага предназначены исключительно для того, чтобы служить другим людям.

Вторым аспектом бедности является стойкость перед лицом клеветы и преследований: Господь посылает учеников в мир «подобно ягнятам посреди волков». Также в наши дни многих христиан преследуют за Евангелие, подчеркнул Папа и привёл пример: одного молодого католика его же сверстники, исламские фундаменталисты, заставляли отречься от Христа, унижали, а затем казнили за верность Иисусу. Эта история произошла всего лишь два месяца назад, отметил Святейший Отец.

Третьей формой нищеты ученика Господня является одиночество, особенно на закате жизненного пути: эта участь не обошла стороной и великих святых – апостола Павла, Иоанна Крестителя и даже Самого Иисуса на Голгофе. Многие священники и монахини, всю жизнь посвятившие Благой Вести, коротают в одиночестве остаток дней в домах престарелых: никто о них не помнит, сказал Папа Франциск.

В конце проповеди Епископ Рима призвал верующих молиться обо всех учениках: «священниках, монашествующих, епископах, Папах Римских, мирянах, дабы они умели идти путём нищеты, как того хочет Господь».

Источник: Vatican News