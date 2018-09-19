На Мессе в Доме Св. Марфы Папа пояснил, на чем основывается авторитет пастыря

18 сентября Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди прокомментировал евангельское чтение о чуде Иисуса: воскрешении единственного сына вдовы.

Господь, отметил Святейший Отец, имел авторитет у народа, поскольку всегда выходил навстречу людям и был к ним близок, слушал их, понимал, молился о них Небесному Отцу. Христос был «кроток и смирен сердцем», Он никогда не делал рекламы Своим чудесам и добрым делам, отметил Папа. Его сочувствие было кротким и мягкосердечным, «оно не было теоретическим», но всегда проявлялось на деле, как в случае со вдовой, потерявшей сына. Иначе поступали книжники – они учили с высоты кафедры и им не было дела до народа: они лишь множили заповеди, отметил Папа Франциск.

Кротость Иисуса особенно проявилась в Страстную пятницу, когда люди всячески оскорбляли Его и желали Ему мучительной смерти на Кресте: Христос молчал и молился. Святейший Отец отметил, что в самые трудные минуты обвинений и очернительства пастырь страдает, жертвует своей жизнью и молится, подобно Иисусу. На Кресте Господь был облечён в силу духа, — плод Его молитвы; и даже там, на Голгофе, Он стал близким для Благоразумного разбойника, Христос помог ему раскаяться, обрести исцеление и спасение души.

В конце проповеди Святейший Отец призвал верующих перечитать сегодняшний фрагмент из седьмой главы Евангелия от Луки, в котором говорится об авторитете Иисуса у народа:

«Помолимся, дабы у всех нас, пастырей, была такая власть, благодатный дар Святого Духа».

Источник: Vatican News