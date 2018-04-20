На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск высказался о невозможности «евангелизации мягкого кресла»

Произнося свою очередную проповедь на утренней Мессе в часовне Дома Св. Марфы 19 апреля с.г., Папа Франциск подчеркнул, что миссия и обязанность евангелизации возложена на всех без исключения христиан. В основе этого поучения Святейшего Отца лежал текст первого литургического чтения из Книги Деяний (Деян 8,26-40), повествующий о том, как диакон Филипп проповедал Христа эфиопскому вельможе, а затем крестил его. Этот фрагмент понтифик назвал самым настоящим «трактатом по евангелизации».

Папа напомнил, как после убиения святого первомученика Стефана началось «великое гонение на Церковь в Иерусалиме», и ученики «рассеялись по разным местам». Именно эта буря гонений побудила их выйти за пределы родной земли. Нечто подобное ветер производит с семенами растений: разносит их на обширных пространствах, где они потом и прорастают. Так и ученики разнесли семена Божия Слова по всему миру.

Далее Святейший Отец отметил, что евангелизация не имеет ничего общего с прозелитизмом, а субъектом, побуждающим к проповеди, является Святой Дух. Это Он велит современным верующим как когда-то Филиппу: «Встань и иди». При этом не бывает «евангелизации мягкого кресла». Необходимо раз за разом подыматься, чтобы поспешать туда, где имеется потребность в возвещении Слова.

В этой связи Папа вспомнил многочисленных миссионеров, оставивших свою семью и отчизну, чтобы проповедовать Господа в далеких, прежде им незнакомых землях. И нередко они, «не будучи хорошо подготовленными физически, не имея иммунитета от специфических заболеваний тех земель, преждевременно умирали, а то и становились мучениками». Они – подлинные мученики евангелизации!

Настоящие миссионеры не зубрили «инструкции по евангелизации». Они умели устанавливать близкие отношения с людьми и действовать в конкретной ситуации, не ссылаясь на абстрактные теории. «Это – простой метод, но это и есть метод Иисуса, — подвел итог Папа Франциск. – Всё время находиться в пути, всё время в странствии, всё время рядом с людьми, всегда принимая во внимание требования конкретной ситуации. Но при всём том первостепенную важность имеет сила Духа Святого. Это Святой Дух побуждает встать, приблизиться к людям и принять во внимание их ситуацию».

Radio Vaticana