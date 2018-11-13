На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск размышлял о том, каким должен быть епископ, на примере святого священномученика Йосафата Кунцевича
На утренней Мессе в Доме Святой Марфы 12 ноября, в день памяти святого священномученика Йосафата Кунцевича, Папа Франциск, размышляя о том, какие черты должны отличать пастыря Церкви, сослался на слова первого литургического чтения из Послания святого апостола Павла к Титу: «Епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать» (Тит 1,7-9). Без таких епископов соблюсти мир в Доме Божьем — Церкви — невозможно. У Бога значимо не умение красиво проповедовать и не внешнее обаяние, а готовность посвятить всего себя смиренному служению, так, как это делал св. Иосафат.
В заключение Святейший Отец призвал верных молиться за своих пастырей, чтобы они смогли соответствовать высоким критериям, сформулированным апостолом Павлом.
По материалам Vatican News
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