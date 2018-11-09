На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск размышлял о свойствах христианского свидетельства

Свидетельство, ропот и вопрос: вокруг этих трех ключевых слов Папа Франциск выстроил проповедь на утренней Мессе Доме Святой Марфы 8 ноября, основываясь на Евангелии от Луки (15,1-10), — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Фарисеи и книжники ропщут, потому что Иисус «принимает грешников и ест с ними». Здесь речь идет о свидетельстве: ведь общение с грешниками, согласно фарисейскому взгляду, оскверняет, подобно прикосновению к прокаженному. Таким образом, Иисус Христос дает беспрецедентное свидетельство. Свидетельство – подчеркнул Папа – никогда не бывает «удобным»: ни для самих свидетелей, часто расплачивающихся жизнью, ни для тех, кто его выслушивает. Ведь оно, как правило, «нарушает привычку», вносит изменения в образ жизни. «Церковь идет вперед благодаря свидетельствам», — отметил Святейший Отец.

Второе ключевое слово – это «ропот». Книжники и фарисеи роптали на Господа, причем они не говорили – «смотри-ка, этот человек хочет обратить грешников», — но возмущались, что Он принимает грешников и разделяет с ними трапезу. Ропот состоит в «негативных комментариях с тем, чтобы свести на нет свидетельство». Как часто – констатировал Папа – вместо того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, мы «ропщем за спиной, и всегда шепотом, потому что боимся говорить открыто». Это происходит как в малых общинах, на уровне прихода, так и в политике, когда «нечестное правительство старается очернить противников злословием, диффамацией и клеветой». «Как поступает диктаторская власть? Она сперва берет в свои руки масс-медиа посредством специального закона, а затем начинает злословить, принижать тех, кто представляет угрозу для правительства. Злословие – это наш повседневный хлеб как на личном уровне, так и на уровне семейном, приходском, епархиальном и общественном».

Вместо того чтобы осудить книжников за ропот, Иисус задает вопрос, применяя их же метод: «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдёт за пропавшею, пока не найдёт её?». Никто ему не ответил, потому что фарисейская логика, пояснил Папа, звучит иначе: «Пусть пропадает, лучше спасем остальных и получим прибыль». Они считают, что не нужно «пачкать руки», общаясь с грешниками, лучше «уберечь своих». Помимо этих трех слов – «свидетельство», «ропот» и «вопрос», — Папа употребляет еще одно: радость. «Те, кто следует по пути законоучителей, не знают радости Евангелия, — отметил Св. Отец. — Да сподобит нас Господь понять эту евангельскую логику, противоположную логике мира сего».