На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск размышлял о разных видах «закваски»

На утренней Мессе 19 октября в Доме Святой Марфы Папа Франциск комментировал фрагмент из Евангелия от Луки (Лк 12,1-7), в котором Иисус предостерегает учеников от «закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Такого рода «закваску» носят в себе замкнутые высокомерные люди, для которых значимо лишь внешнее, лишь их имидж. Это они, подавая милостыню, громко трубят об этом. Это эгоисты, озабоченные лишь собственным комфортом и собственной безопасностью. Сталкиваясь с чем-либо, угрожающим их комфорту и безопасности, они, по присущему им «внутреннему закону», тут же сворачивают в сторону.

«Эта закваска, по словам Иисуса, таит большую опасность. Так берегитесь же ее! Иисус не терпит лицемерия. Он не терпит, когда кто-либо имеет пристойный вид, сохраняя видимость хороших манер, при этом регулярно поступая дурно. Иисус говорит таким людях: ‘Вы уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты'», — сказал Папа. С такой «закваской», с которой возможен лишь рост «в себя», нельзя быть христианином.

Но существует и иная «закваска», с которой растут «вне себя» и «над собой». О имеющих ее людях свидетельствует апостол Павел: «Мы были избраны во Христе и предназначены стать наследниками Его славы». Эти люди, по словам Понтифика, «порой ошибаются, но всегда исправляются; порой падают, но всегда встают. Иногда даже грешат, но и каются. Они всегда идут вовне, в направлении обещанного наследия. И эти люди исполнены радости, ведь им было обещано величайшее блаженство: что им надлежит быть славой Божией, прославлением Его».

Эту «закваску», эту надежду подает Святой Дух. «Святой Дух есть печать этой надежды,этой славы, этой радости. Те, кто в качестве ‘закваски’ имеют Духа Святого, несут в своих сердцах радость, невзирая на все проблемы и тяготы. А лицемеры давно позабыли, что это значит, быть радостными», — подвел итог Папа.

По материалам Vatican News