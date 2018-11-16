На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск размышлял о «растущей в тишине Церкви»

Церковь растёт «в простоте и тишине, в славословии, в Евхаристической жертве и в братской общине, где все любят друг друга и не грызутся между собой»: такими словами Папа Франциск прокомментировал литургические чтения на утренней Мессе 15 ноября в часовне Дома Святой Марфы, — сообщает из Града Ватикан корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Церковь, отметил Епископ Рима, выражает себя «в Евхаристии и в добрых делах», которые «не появляются в сводках новостей». Невеста Христова обладает «молчаливым характером», она приносит плоды «без шумихи», не «трубя перед собой, как делали фарисеи»:

«Господь объяснил нам, как растёт Церковь, в притче о сеятеле. Сеятель сеет, зерно растёт и днем, и ночью. Бог помогает ему вырасти — и уже тогда виднеются плоды. Важен факт, что Церковь растёт в тишине, в тайне: таков церковный стиль. Каким же образом проявляет себя Церковь? В плодах добрых дел, чтобы люди могли видеть и прославлять Отца, сущего на небесах, по словам Иисуса, в богослужении хвалы и жертвы Господа, то есть в Евхаристии. Именно так проявляется Церковь: в Евхаристии и в добрых делах».

«Церковь растёт благодаря свидетельству, молитве, притяжению Святого Духа, пребывающего в ней, — а вовсе не благодаря событиям», хотя они тоже полезны, подчеркнул Папа. Подлинный «рост Церкви, приносящей плоды, происходит негласно, в секрете, с добрыми делами и празднованием Господней Пасхи, в прославлении Бога». «Да поможет нам Господь не впасть в искушение — ‘Мы хотели бы видеть Церковь более заметной, как это сделать?’. В этом случае, как обычно, мы становимся Церковью событий, неспособной расти в бесшумных добрых делах».

Миру, который слишком часто поддается искушению зрелищности, суеты и показухи, Святейший Отец напоминает, что Сам Иисус стоял перед «соблазном шоу»: «Почему же Ты медлишь с искуплением? Сотвори грандиозное чудо, бросься вниз с Храма, и тогда все придут, увидят и поверят в Тебя». Но Христос выбирает «путь проповеди, молитвы, добрых дел, креста и страдания», — подчеркнул Папа Франциск: «Крест и страдание. Церковь также растет на крови мучеников, мужчин и женщин, отдающих свою жизнь; сегодня их очень много. Любопытно, что это не привлекает всеобщего внимания: мир скрывает это, потому что дух мира сего не терпит мученичества».