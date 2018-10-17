На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск призвал остерегаться христиан, имеющих вид напускной суровости

В своей проповеди на утренней Мессе в Доме Св. Марфы 16 октября с.г. Папа Франциск комментировал чтение из Евангелия от Луки (Лк 11,37-41), в котором повествуется о том, как фарисеи были возмущены поведением Иисуса, не исполнившего надлежащих предписаний об омовении перед принятием пищи. По словам Папа, фарисеи представляют собой образчик религиозного формализма. Они постоянно имели суровый и неприступный вид, любили обличать чужие грехи и несовершенства, возмущались, когда Иисус слишком легко, с их точки зрения, прощал грехи и исцелял больных в субботу. Их интересовали не конкретные люди, а соблюдение правил и предписаний.

Иисус выразился об этих людях так: «Вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Он вообще не щадил «комплиментов» в адрес фарисеев, которых интересовало одно только внешнее. Фарисеи, собственно говоря, и были «учителями внешнего». Но такого рода люди есть и теперь, причем это весьма опасные люди, готовые даже к убийству. «Они платят за дурные слухи, наветы, сплетни, наносящие ущерб репутации оппонентов». За внешней суровостью фарисеев, за их стремлением всегда казаться внешне безупречными, лучшими, чем они есть на самом деле, скрываются серьезные проблемы. «Здесь нет места Иисусу. Здесь действует дух мира сего», — подчеркнул Святейший Отец и далее призвал «остерегаться суровых людей». «Опасайтесь христиан, как мирян, так и священников и епископов, которые подают себя ‘совершенными’ и неприступными. Здесь нет Духа Божия. Здесь не хватает духа свободы. И будем внимательны к себе самим в этом отношении. Здесь — побудительный мотив поразмыслить о собственной жизни», — подвел итог Понтифик.

Источник: Vatican News