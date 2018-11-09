На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск призвал не превращать храмы в торговые центры и салоны
Церковь призвана оставаться Домом Божиим, не имеющим ничего общего ни с торговой лавкой, ни с проникнутым духом мира сего клубным салоном, — заявил Папа Франциск на утренней Мессе в Доме Святой Марфы, которую он целебровал утром 9 ноября. Сославшись на литургическое чтение из Евангелия от Иоанна (Ин 2,13-22), Понтифик пояснил, почему Иисус изгнал из храма торговцев. При этом Он руководствовался любовью и заботой о состоянии Дома Божия, превращенного в торговый центр. Все эти торговцы тельцами, овцами, голубями, меняльщики денег и прочие, в действительности поклонялись деньгам, а не Богу, т.е. были язычниками, идолопоклонниками.
Далее Святейший Отец предложил подумать о том, что сегодня происходит в наших церквях, в действительности ли они являются местами молитвы и встречи с Богом, содействуют ли этому священники. Папа с возмущением отметил, что однажды ему довелось увидеть в храме прайс-лист на совершение Таинств. Вот это и значит превращать храм в дом торговли. Верные, разумеется, могут сделать добровольное пожертвование, опустив деньги в специальный ящик, но никто не должен знать, сколько именно они жертвуют. Столь же недопустимо превращать церкви в клубы по интересам или салоны, что также является идолопоклонством.
Однако идолов нужно прежде всего изгнать из храма своего сердца. Этим призывом Папа Франциск завершил сврою проповедь.
По материалам Vatican News
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