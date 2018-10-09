На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск призвал «не бояться запачкать руки служением»

В своей проповеди на утренней Мессе в Доме Святой Марфы 8 октября с.г. Папа Франциск прокомментировал притчу о милосердном самарянине из Евангелия от Луки (Лк 10,25-37), остановившись на анализе поведения упомянутых в ней лиц: разбойников, избивших до полусмерти человека; прошедшего мимо «спешащего на Мессу» священника; хорошо знавшего закон, но не желавшего его применять на практике левита. Двое последних — это, по словам Святейшего Отца, «функционеры», от которых трудно дождаться искреннего участия, того, кое проявил самарянин, «отлученный израильским народом грешник».

К тому же этот человек был странствующим торговцем, ехавшим по своим делам, однако он «не смотрел на часы» и не побоялся испачкать свои руки и одежду, занявшись окровавленным человеком, перевязывая ему раны и обрабатывая их маслом и вином. Он не сказал, «ты пока тут полежи, я позову доктора, который тобой займется, а я пошел по своим делам», а сам занялся нуждающимся, как бы желая сказать: «Ты — мой, и не как собственность, а как тот, кому я служу». Он показал себя человеком с добрым открытым сердцем,а не бездушным функционером. В этой связи Святейший Отец призвал верных правильно реагировать на неожиданные ситуации, которые посылает нам на нашем жизненном пути Бог. Не следует удовлетворяться лишь посещением воскресной Мессы, регулярным причащением и исповедью раз в год. Делая только одно это, ты остаешься всё тем же «функционером», может быть, немало знающим о Боге, но так и не встретившим Его. Такой человек и сам не способен на личное свидетельство, и не радуется свидетельству веры других людей.

Далее Папа Франциск напомнил, что древние богословы считали притчу о милосердном самарянине квинтэссенцией всего Евангелия. Ведь в образе израненонго человека каждый из нас может узнать себя самого, а Милосердный Самарянин — это Иисус. Именно Он исцеляет наши раны, заботится о нас и поручает нас заботам Своей Церкви, заверяя: «Если издержишь больше, Я приду и всё возмещу». «Задумайтесь как следует: в этом фрагменте заключено всё Евангелие!» — подвел итог Понтифик.

По материалам Vatican News