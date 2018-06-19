Папа на Мессе вспомнил русских христиан, которых отправляли на смерть в Сибирь

На утренней Мессе 19 июня в часовне дома Святой Марфы Папа Франциск размышлял над евангельским чтением от святого Матфея, в котором Господь оставляет Своим ученикам наказ прощать и любить врагов. Подробности — в материале Vatican News от Виктора Владимирова.

В своей проповеди Епископ Рима отметил: мы понимаем, что обязаны прощать недругов, и просим Бога простить «нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это очень непростое условие, подчеркнул Святейший Отец. Тяжело молиться о людях, которые создают нам трудности, хотят нас уничтожить; просить Бога, дабы Он благословил их.

Папа Франциск привёл пример русских христиан, которых отправляли на смерть в Сибирь только потому, что они были христианами: им было невероятно трудно молиться о своих палачах. О благословении своих убийц просили Бога также узники концлагерей времён Второй мировой войны: «им приходилось молиться о диктаторе, который хотел чистоты расы и убивал без зазрения совести». Такова «трудная логика» Иисуса, подчеркнул Святейший Отец, и она отражена в молитве об оправдании тех, кто Его распинал на Кресте: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». Иисус заступается за них перед Небесным Отцом, и Его словам вторит святой диакон Стефан Первомученик.

К сожалению, отметил Епископ Рима, наши мысли бывают порой очень далеки от всепрощения, мы не в силах забыть обыденных мелочей. После семейных ссор довольно непросто примириться, великодушно простить родственников, свекровь, отца. Насколько же труднее простить своих убийц, молиться об их благословении, любить их, подчеркнул Папа: «Объяснить это может лишь слово Иисуса».

В конце проповеди Святейший Отец призвал верующих просить о Божьей помощи в понимании этой великой христианской тайны, в стремлении «быть совершенными как Небесный Отец, Который все Свои блага отдаёт и добрым, и злым».